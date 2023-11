Penedense estreia no Alagoano da 1ª Divisão de 2024 contra o CRB em Penedo

O Sport Club Penedense já conhece seu primeiro adversário no Campeonato Alagoano da 1ª Divisão de 2024. Será o CRB no dia 20 de janeiro no estádio Dr. Alfredo Leahy, em Penedo. Os outros jogos da primeira rodada do Alagoano será divulgada nos próximos dias pela Federação Alagoana de Futebol.

O arbitral onde ficou definido todo regulamento e forma de disputa das competições Copa Alagoas e Campeonato Alagoano da 1ª Divisão de 2024 aconteceu na Casa de Aposentadoria, em Penedo. Pela primeira vez a Federação Alagoana de Futebol descentralizou a reunião e foi elogiada por todos os dirigentes de clubes e por todos os órgãos de imprensa.

Na Copa Alagoas, que irá começar no dia 31 de janeiro, o Penedense ficou no Grupo A, juntamente com CRB, Coruripe, CSE, Cruzeiro e Dimensão Saúde. Já os clubes do Grupo B, são: ASA, CSA, Murici, Desportiva Aliança, CEO e Zumbi. Nessa competição os times do Grupo A jogam contra os do Grupo B em jogos de ida. Os dois melhores de cada grupo se classificam para as semifinais.

O Campeão da Copa Alagoas tem vaga garantida na Série D do Brasileiro de 2025 e irá disputar uma seletiva com o terceiro colocado do Alagoano valendo vaga na Copa do Brasil.

Já no Campeonato Alagoano da 1ª Divisão, as equipes: ASA, CSA, CRB, Cruzeiro, Penedense, Murici, CSE e Coruripe se enfrentam em jogos de ida. Os quatro primeiros jogam as semifinais.

O campeão e vice do Alagoano garantem vaga na Copa do Brasil. O primeiro colocado garante vaga direta na Copa do Nordeste e o segundo colocado jogará a pré Copa do Nordeste. Já o terceiro colocado participa da pré Copa do Nordeste e jogará a seletiva com o campeão da Copa Alagoas por uma vaga na Copa do Brasil.

por Redação