Expedição Científica do Baixo São Francisco alerta para degradação do rio durante solenidade em Pened

A solenidade de encerramento das atividades de campo da 6ª edição da Expedição Científica do Baixo São Francisco foi marcada por depoimentos emocionados, alertas sobre a degradação do rio SF, a urgência de sua revitalização e o anúncio de pausa estratégica da expedição, com objetivo de agir em outra frente de trabalho.

Realizada em Penedo nesta quinta-feira, 30, a cerimônia reuniu expedicionários e expedicionárias no Theatro Sete de Setembro, junto com autoridades locais e o Prefeito Ronaldo Lopes, gestor cujo histórico de vida pública tem relação direta com as causas do Rio São Francisco, atuando em cargos do setor público ou comitês.

Ele abordou os erros no projeto de transposição e a necessidade de ações de revitalização, destacando o investimento feito em parceria com o Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco (CBHSF) que vai eliminar o esgoto, sem tratamento, produzido na área do Centro Histórico de Penedo.

A poluição crescente no Velho Chico é causa do aumento de doenças de veiculação hídrica nas comunidades ribeirinhas, uma das conclusões fundamentadas nos estudos realizados nas seis edições da expedição que está servindo de modelo para pesquisa nos rios Amazonas e Parnaíba.

E para atuar juntos às esferas que podem adotar as soluções necessárias para salvar o Rio São Francisco e as populações que dependem de suas águas, a expedição será suspensa, direcionando os esforços nesse sentido.

A solenidade de encerramento da 6ª Expedição Científica do Baixo São Francisco foi transmitida, ao vivo, pela Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Penedo, vídeo disponível neste link.

Fonte: Secom PMP