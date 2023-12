Vacinação contra a Covid-19 passa a ser anual para crianças e grupos prioritários a partir de 2024

A partir de 2024, a vacinação contra a Covid-19 passará a ser anual para crianças e grupos prioritários, conforme o Ministério da Saúde (MS). Com a mudança, a vacinação fará parte do Calendário Nacional de Vacinação e irá priorizar crianças de seis meses a menores de cinco anos de idade, além dos grupos com maior risco de desenvolver as formas graves da doença pandêmica, como idosos e imunocomprometidos.

Ainda de acordo com o MS, também integram este grupo as gestantes e puérperas, os trabalhadores da saúde, pessoas com comorbidades, indígenas, ribeirinhos e quilombolas. As pessoas privadas de liberdade maiores de 18 anos, os adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas, funcionários do sistema de privação de liberdade e as pessoas em situação de rua também serão contempladas com a vacina.

A inclusão desse público já passou por avaliação da Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização da Covid-19 e do Programa Nacional de Imunização (PNI). A assessora técnica do Programa Nacional de Imunização em Alagoas, enfermeira Amélia Albuquerque, destacou que a vacina contra a Covid-19 está à disposição para toda população, pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

“Todos os municípios alagoanos estão aptos e cientes para vacinar a população e, para isso, eles contam com o imunobiológico em estoque. Atualmente, a dose da vacina bivalente é destinada a pessoas com 60 anos ou mais e imunocomprometidos acima de 12 anos de idade que tenham recebido a última dose do imunizante há mais de seis meses. Além disso, aqueles que ainda não completaram o ciclo vacinal podem atualizar a caderneta nas unidades de saúde dos municípios onde residem”, informou Amélia Albuquerque.

Ela ressaltou a importância da conscientização da população para completar o esquema vacinal e, dessa forma, garantir a segurança e eficácia da vacinação. “É necessário que as pessoas se conscientizem quanto à vacinação contra a Covid-19. Precisamos lembrar que essa doença tem várias sub linhagens, várias cepas, que, conforme o período sazonal, vai se modificando. Com a vacinação, esperamos diminuir o número de casos no Estado”, pontuou a enfermeira.

Esquema Vacinal

Na faixa etária de seis meses e menores de cinco anos, o esquema vacinal completo contará com três doses, que deverão ser aplicadas seguindo os intervalos recomendados. Da primeira para a segunda dose, o intervalo é de quatro semanas e de oito semanas, da segunda para a terceira dose. A criança que tiver tomado três doses em 2023 não vai precisar repeti-las no ano que vem. Após os 5 anos de idade, crianças e adultos que integram os grupos prioritários receberão uma dose de reforço em 2024.

Com a inclusão da vacina no Calendário Nacional de Imunização, o secretário de Estado da Saúde, médico Gustavo Pontes de Miranda, enfatiza que a expectativa é melhorar a adesão e a cobertura vacinal. “Alagoas trabalhará da melhor forma para divulgar a campanha junto às unidades de saúde dos 102 municípios alagoanos, com o intuito de que a população esteja protegida”, disse o gestor.

Macroplanejamento de Saúde

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), por meio do Programa Nacional de Imunização (PNI) em Alagoas, promoveu o Encontro Anual sobre Macroplanejamento de Saúde. O evento aconteceu no Centro Universitário Cesmac, no bairro Farol, em Maceió, e contou com a presença de técnicos do Ministério da Saúde e dos 102 municípios alagoanos.

“Em reunião com o Ministério da Saúde apresentamos os resultados do planejamento que foi iniciado no mês de agosto de 2023. Aqui no Estado desenvolvemos estratégias e treinamento antecipando a multivacinação, com o foco no aumento da vacinação, focando principalmente nas cobertura vacinais destinadas aos adolescentes e menores de cinco anos”, concluiu a enfermeira Amélia Albuquerque.

por Ruana Padilha / Ascom Sesau