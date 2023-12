Alunos penedenses recebem medalha e diploma da Marinha do Brasil

Na última terça-feira, 12, os alunos da rede municipal de educação pública e privada de Penedo, que participaram da Operação Cisne Branco, foram destaque na Cerimônia Alusiva ao Dia do Marinheiro, realizada na Agência Fluvial de Penedo (AgPenedo). Durante a cerimônia foi realizada a premiação dos alunos vencedores da 45a Edição da Operação Cisne Branco.

Trata-se de um concurso de redação conduzido pela Marinha do Brasil, que visa, em parceria com as Escolas e professores, despertar nos alunos, familiares e professores, a Mentalidade Marítima e o interesse pelos assuntos que envolvam a Marinha do Brasil.

Neste ano, os temas da Operação Cisne Branco destacaram a importância da participação da Marinha no processo de Independência do Brasil. Dividido entre o ensino fundamental (6° ao 9° ano) e o ensino médio, os temas são distintos, para os alunos do ensino fundamental: “A participação da Marinha na Independência do Brasil”, e para os alunos do Ensino Médio: “O poder naval e a Independência do Brasil: a consolidação da soberania pelo mar”.

Durante o evento, 17 alunos foram condecorados com a Medalha Cisne Branco e com o diploma de honra ao mérito. Entre os vencedores, destacaram-se os alunos Pedro Manoel de Oliveira Mota, do Colégio Leonor Gonçalves Peixoto, e José Diniz Tojal Dantas Neto, do Colégio Imaculada Conceição, ambos selecionados com as melhores redações da Cidade de Penedo, do ensino fundamental e médio, respectivamente. O aluno José Diniz Tojal Dantas Neto, do Colégio Imaculada Conceição, ainda teve sua redação selecionada como a melhor do ensino médio do Estado de Alagoas.

Além dos alunos, foram agraciados com o Diploma Mérito Educacional, os professores e as Escolas participantes, como reconhecimento a excelente qualidade e ao alto sentido pedagógico dos mestres, bem como ao excelente serviço prestado à comunidade pelas Escolas e pela parceria com a Marinha do Brasil, certos de que essa parceria será mantida para as próximas Operações Cisne Branco.

Fonte: Assessoria de Comunicação Social da Agência Fluvial de Penedo