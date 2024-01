Aos 16 anos, Ovo da Madrugada homenageia o comércio de Penedo

Prestes a completar 16 anos de muita animação pelas ladeiras e ruas estreitas da histórica Penedo, a Agremiação Penedense Carnavalesca Ovo da Madrugada é a principal atração das prévias do Baixo São Francisco no dia 27 de janeiro. Com concentração na Praça Jácome Calheiros a partir das 09h, o grande homenageado deste ano será o comércio da cidade, escolha feita pelos diretores da Agremiação.

O maior bloco do interior do estado e do Baixo São Francisco Alagoano e Sergipano, todos os anos estampa em sua camisa uma homenagem. Desde a sua fundação foram 15 pontos da cidade, passando pela Praça Jácome Calheiros, seu ninho, até o Mirante da Rocheira com o Velho Chico ao fundo. Prestes a completar 16 anos, os diretores resolveram homenagear o Comércio de Penedo, estampando o histórico prédio do Mercado Público, que carrega em sua história a assinatura do arquiteto italiano Giovanni Luigi Giuseppe Lucarini.

“A arte Naif é feita desde a fundação do bloco por Betinha Galvão, diretora cultural desta Agremiação. A tela retrata, além de um ponto turístico da cidade, personagens carnavalescos de Penedo. Então, neste ano, a arte da camisa mostra o Ovo na frente do Mercado Público de Penedo, e pretendemos repetir o sucesso do ano passado com mais de 20 mil pessoas na apoteose da Floriano Peixoto”, afirmou o diretor Júnior Dantas.

O bloco todos os anos consegue levar mais de 20 mil pessoas às ruas e ladeiras de Penedo. A saída é sempre uma expectativa para os foliões nativos, das cidades e estados vizinhos. O Ovo da Madrugada é também um grande incentivador do comércio.

“Todos os anos é uma expectativa grande a data de saída do Ovo. Passamos por um momento difícil para a economia durante a pandemia. Estamos retornando, o poder de compra do brasileiro está melhorando e a economia reagindo. E o Ovo também é um grande impulsionador da economia, quando ele aquece o comércio, o comércio de bebidas e comidas durante um final de semana inteiro, lotando a cidade de turistas, os hotéis também ficam cheios. O Ovo além de ser alegria, também é geração de emprego e renda. Sem falar dos ambulantes que também são os responsáveis pelas vendas de comidas e bebidas”, encerrou Dantas.

O Ovo da Madrugada é a principal atração das prévias carnavalescas de Penedo e vai sair no dia 27 de janeiro, com concentração em seu ninho que fica na Praça Jácome Calheiros, Centro de Penedo, a partir das 09h. Na concentração, orquestras de frevo aquecem os passos dos foliões. Sua saída é prevista às 11h, para percorrer as principais ruas do Centro, ao som de várias orquestras de frevo, muita animação com dezenas de bonecos gigantes e caminhões pipa para ajudar a baixar a temperatura. Além de segurança privada, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e o apoio de uma ambulância durante todo o percurso.

Vendas das camisas

Em poucos dias estarão disponíveis as camisas do Ovo da Madrugada, em pontos comerciais que serão divulgados brevemente e também com os diretores Alcides Regueira, Monique Moreira, Júnior Dantas e Betinha Galvão. É importante o incentivo do folião adquirindo a camisa do bloco para ajudar nos custos e manter viva a tradicional “festa do Ovo”!

Para mais informações:

Alcides Regueira: 82991596491

Júnior Dantas: 82988971386

Betinha Galvão: 82999186391

Monique Moreira: 82999885790

