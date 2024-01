Polícia prende idoso condenado pelo estupro de três meninas em Arapiraca

A Polícia Civil prendeu um idoso de 65 anos condenado a mais de 30 anos pela Justiça pelo estupro de três meninas na cidade de Arapiraca, interior de Alagoas. Os estupros em série tiveram como vítimas crianças de 5, 6 e 7 anos, uma delas era sobrinha e as outras duas filhas de uma “irmã de criação” do acusado.

De acordo com a polícia, os abusos contra a sobrinha ocorreram em 2009, quando a menina tinha 7 anos. A família só desconfiou quando ela apresentou comportamento depressivo e não quis ir mais para a casa do tio. Cinco anos depois, ela revelou os crimes para a mãe e para a orientadora da escola.

As outras duas meninas abusadas sexualmente eram irmãs, filhas de uma “irmã de criação” do acusado. Os crimes começaram em 2013, quando as meninas iam para a casa dos tios. Ele aproveita-se dessas oportunidades, quando ficava sozinho com as crianças, e as violentava.

Todos os abusos sexuais foram praticados na casa onde o abusador morava e não há indícios que outros parentes eram coniventes com os abusos. Ele ameaçava matar as vítimas e suas mães, caso contassem sobre os estupros, o que levou as meninas a esconderem por tanto tempo os crimes.

O acusado foi preso em uma residência localizada no centro de Arapiraca, onde morava com seus irmãos. Durante o cumprimento do mandado de prisão, os policiais foram informados pelos parentes que ele tinha armas de fogo escondidas no seu quarto.

Com autorização dos irmãos, os policiais civis fizeram a busca e encontraram embaixo do colchão quatro armas de fogo tipo “garrucha” de dois canos, calibre 32 e munições. Diante disso, o homem foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e munições.

O criminoso está sob custódia da Polícia Civil e à disposição da Justiça.

Fonte: G1/AL