Fora de casa, CRB vence o Itabaiana na estreia pela Copa do Nordeste

O sábado (3) da estreia do CRB na Copa do Nordeste 2024 foi para a torcida regatiana comemorar. Isso porque o Galo não tomou conhecimento do Itabaiana e venceu o time sergipano, por 2 a 0, em plena Arena Batistão, em Aracaju-SE. Realizado à noite, o confronto foi válido pela 1ª rodada da competição regional.

Os gols do CRB foram de Fábio Alemão e de Léo Pereira, ambos assinalados no segundo tempo.

Com este resultado, o time regatiano está na 1ª colocação (líder) do Grupo A, com 3 pontos, mesmo número do Bota-PB, mas ganha no saldo de gols; enquanto a equipe sergipana é a 8ª colocada (lanterna) do Grupo B, sem nenhum ponto.

O próximo compromisso do Galo, pelo Nordestão será contra o Fortaleza, no domingo (11), desta vez no Rei Pelé, às 16 horas. Por outro lado, o time alvirrubro terá um compromisso já no meio da semana que vem. Será contra o CSE, pelo Campeonato Alagoano, no dia 7 (quarta-feira), às 18h30, também no Trapichão.

E o time tricolor, pela Copa do NE, vai enfrentar o América-RN, na Arena das Dunas, também no domingo (11), às 19 horas. Mas pelo Campeonato Sergipano, o Tremendão enfrentará o América de Propriá, no Barretão-SE, também no dia 7 (quarta), às 20h15.

