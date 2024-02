Com gol de Anselmo Ramon, CRB vence o Fortaleza e lidera o Grupo A

Em pleno domingo de carnaval (11), o CRB não teve brincadeira nem folia na avenida. A festa mesmo foi no estádio, quando o Galo entrou em campo e venceu o Fortaleza, por 1 a 0, pela 2ª rodada da Copa do Nordeste. A partida foi disputada no Rei Pelé, em Maceió.

O gol do CRB foi marcado pelo artilheiro Anselmo Ramon, nos acréscimos (50 minutos) do 1º tempo.

Com este resultado, o time alvirrubro é o 1º colocado do Grupo A, somando 6 pontos e com 100% de aproveitamento. E o Fortaleza ocupa a terceira posição do Grupo B, com 3 pontos, mesmos pontos do Náutico, mas perde no saldo de gols.

O próximo compromisso do CRB no Nordestão será no dia 15 (quinta-feira), contra o Treze, no Amigão, onde a bola vai rolar às 19 horas. E o Leão vai receber o River-PI, no Castelão (CE), um dia antes na quarta (14), às 19 horas.

Fonte: Gazetaweb