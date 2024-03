Obra de esgotamento sanitário vai melhorar qualidade de vida de moradores da parte baixa de Penedo

Homens e máquinas trabalham a todo vapor na Rua Tupinambás, via localizada na parte baixa de Penedo, visitada no final da tarde desta terça-feira, 05, pelo Prefeito Ronaldo Lopes e pela Secretária Municipal de Infraestrutura, Amanda Lima.

São mais de dois quilômetros de rede coletora de esgoto sendo colocados no Centro da cidade, investimento que será conectado à rede instalada durante o PAC Cidades Históricas.

Com a interligação das duas obras, Penedo dará a maior contribuição para a revitalização do Rio São Francisco entre as cidades de Alagoas e Sergipe, acabando com o lançamento de esgoto in natura do Centro Histórico e da região do Camartelo.

“Todo esse esgoto será levado, por meio dessa rede coletora, até a estação elevatória situada próxima da ladeira do Oiteiro e deste ponto para a estação de tratamento. Então são duas ações importantíssimas, melhoria de qualidade de vida para o nosso povo e para o nosso Velho Chico”, afirma Ronaldo Lopes.

O gestor agradece a parceria do Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco (CBHSF) no investimento viabilizado com recursos da cobrança do uso de águas do rio, pelo órgão colegiado presidido pelo ambientalista penedense Maciel Oliveira.

E o que atualmente causa transtornos aos moradores será, sem dúvida, o maior investimento em qualidade de vida para a região do Camartelo. O esgoto jogado na rua, escorrendo junto ao meio-fio junto com águas servidas e outros dejetos, deixará de existir. Isso significa o fim de doenças de veiculação hídrica e de outros problemas que somente uma administração comprometida com a população é capaz de realizar.

“É importante frisar a complexidade dessa obra pelas características próprias do trabalho, principalmente a escavação feita para a instalação da rede. Sabemos que gera incômodos, mas tudo isso é necessário para gerar o benefício à coletividade e ao rio, por meio desse trabalho que tem acompanhamento do IPHAN, dos órgãos de licenciamento ambiental e da empresa Águas do Sertão”, acrescenta a Secretária Amanda Lima.

por Fernando Vinicius – Secom/PMP