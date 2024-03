Nota Fiscal Cidadã sorteia R$ 2 milhões em comemoração ao Dia do Consumidor

A Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas (Sefaz) realizou, nesta sexta-feira (15), mais um sorteio da Nota Fiscal Cidadã (NFC), em comemoração ao Dia do Consumidor. O evento, que distribuiu um total de R$ 2 milhões para pessoas físicas e entidades sociais cadastradas na campanha, ocorreu no Serviço de Promoção e Bem-Estar Comunitário (Soprobem), em Chã de Bebedouro.

Para abrilhantar o evento, os jovens atendidos pela Soprobem se apresentaram com músicas, cantando e tocando instrumentos. Além disso, eles também destacaram a importância da NFC, da inclusão do CPF na nota fiscal e da Educação Fiscal, entre outros temas. Estiveram presentes a secretária especial do Tesouro Estadual, Monique Assis; a superintendente especial da Receita Estadual, Alexandra Vieira; a equipe de educação fiscal e várias instituições sociais cadastradas na NFC.

“É uma honra poder fazer tudo isso acontecer e retornar parte dos tributos para o terceiro setor que vem realizando esses projetos incríveis para as pessoas e fazendo esse bem transformando a sociedade por meio de projetos sociais”, destacou a secretária Monique Assis.

Na oportunidade, também houve a inauguração da reforma predial e do Núcleo de Formação Profissional da Soprobem. A assistente social da entidade, Laís Brito, pontuou sobre as melhorias conquistadas com os recursos da NFC: “Fizemos diversas melhorias na instituição como a reforma predial e a criação do Núcleo de Formação Profissional. Também fizemos a aquisição de um carro para fazer visitas domiciliares e nos convênios. Compramos equipamentos diversos como ar-condicionado, computadores, mesas e cadeiras. Toda estrutura do núcleo foi reformada com recursos da nota fiscal cidadã”.

A Associação dos Deficientes Físicos de São Luiz do Quitunde (Adefisalq) foi a grande vencedora do sorteio, ganhando R$ 60 mil. Edmilson, presidente da associação, agradeceu à Nota Fiscal Cidadã e comentou sobre as próximas etapas: “É um prazer estar participando do sorteio, é uma grande alegria vencer este prêmio, porque estamos com o projeto de construção da nossa sede, já que a gente paga aluguel. Estamos terminando a base, agora vamos alavancar na alvenaria e onde der para chegar a gente vai fazer”.

A chefe de Educação Fiscal da Sefaz-AL, Juliane Calheiros, convidou todos consumidores alagoanos a participarem da campanha. “Você, consumidor, que pede o CPF na nota e está cadastrado na NFC, pode concorrer e ganhar prêmios em sorteios realizados pela Fazenda de Alagoas, além de ajudar na economia do Estado e no trabalho de instituições sociais que realizam serviços que impactam na vida de diversos alagoanos”, frisou.

SOPROBEM

Fundado em 1979, o Soprobem, está cadastrado na campanha da NFC desde 2017 e tem uma longa história de dedicação à prestação de assistência social a pessoas e comunidades em situação de vulnerabilidade social, com foco na promoção do indivíduo e na integração da comunidade em geral.

por Victor Xavier / Ascom Sefaz