Memorial do Sport Club Penedense torna-se realidade graças à iniciativa da Prefeitura de Penedo

Na manhã desta terça-feira, 19 de março, ocorreu uma importante reunião nas dependências da Secretaria Municipal de Esportes de Penedo, marcando um passo valioso na preservação da história esportiva de Alagoas. Este encontro teve como foco a apresentação do acervo destinado ao memorial do Sport Club Penedense, o clube de futebol mais antigo do estado. Em uma ação pioneira, a Prefeitura de Penedo, idealizadora e realizadora deste projeto, facilita a instalação do memorial no edifício que abriga tanto o clube quanto a Secretaria Municipal de Esportes, reafirmando seu compromisso com a cultura e a história local.

Os pesquisadores Wilma Nóbrega, Laís de Oliveira e Júnior Penedense, responsáveis pela curadoria do acervo, detalharam o processo de criação do memorial e os itens já adquiridos para inaugurar este espaço que narrará a trajetória do clube desde sua fundação em 03 de janeiro de 1909 até os dias atuais, em uma exibição cronológica meticulosamente planejada.

Dentre os achados revelados durante a apresentação, destaca-se o pioneirismo do Sport Club Penedense em promover a inclusão feminina, sendo reconhecido como o primeiro clube de futebol no Brasil a permitir a associação de mulheres, uma descoberta sustentada por documentos originais e matérias jornalísticas da época.

A reunião contou com a presença de Martha Marthyres, representante do Conselho Deliberativo do clube; Aerton Reis, Presidente do Penedense; Givaldo Vasconcelos, Secretário Municipal de Esportes; Kim Emmanuel, Secretário de Comunicação; Marcela Lopes, Secretária Municipal de Ações Estratégicas Governamentais; além de Robson Lessa, cronista esportivo, e João Moraes Lopes, torcedor ilustre do clube.

Contribua com o Memorial – Sua Doação é Bem-vinda

A comunidade penedense, ex-jogadores e população em geral é convidada a enriquecer ainda mais este projeto. Quem possuir itens históricos do clube, como uniformes, troféus, flâmulas, fotografias impressas, documentos e registros, pode contribuir doando-os. As doações serão recebidas na Secretaria de Esportes da Prefeitura de Penedo, situada na sede do clube, de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 12h00 e das 14h00 às 17h00. Para mais informações, entre em contato pelo telefone +55 82 9659-4349 com Daniel Almeida.

por SECOM/PMP