Inscrições para os Jogos Estudantis de Alagoas 2024 iniciam nesta segunda-feira

A partir desta segunda-feira (1), gestores, coordenadores ou professores de educação física de escolas públicas e particulares podem realizar as inscrições nos Jogos Estudantis de Alagoas (Jeal) 2024. As inscrições ocorrem nas Gerências Especiais de Educação (GEEs) e seguem até o dia 24 de abril.

Segundo o coordenador estadual do Jeal pela Seduc, Paulo Buarque, as inscrições estão disponíveis para as disputas nas etapas regionais, no caso das modalidades coletivas, bem como para a etapa estadual para as modalidades individuais.

“Nas modalidades individuais, os atletas irão direto para a fase estadual, pois as seletivas são realizadas nas próprias escolas, de acordo com a quantidade de vagas ofertadas e observando os melhores índices e resultados alcançados, os estudantes/atletas são classificados para representarem sua cidade, escola e GEE, na seletiva estadual, onde, conquistando a vitória, de acordo com os regulamentos específicos, estarão credenciados para etapa nacional”, explica Paulo.

Documentação e modalidades

Ainda segundo a coordenação, os documentos solicitados para a inscrição são RG e CPF do aluno; atestado médico do aluno e do técnico; registro do Conselho Regional de Educação Física (CREF) do professor (dentro do prazo de validade); ficha de inscrição da modalidade e termo de autorização da instituição de ensino.

As competições estarão distribuídas nas categorias infantil (12 a 14 anos) e juvenil (15 a 17 anos), com 22 modalidades em disputa, sendo 19 individuais e quatro coletivas. Os esportes individuais e de duplas desta edição são atletismo, atletismo adaptado, vôlei de praia, wrestling, badminton, ciclismo, futevôlei, ginástica artística, xadrez, judô, tae-kwon-do, karatê, tênis de mesa, natação, esgrima, triatlo, tiro ao arco e ginástica rítmica. Já as modalidades coletivas são basquete, voleibol, handebol e futsal.

Confira abaixo o cronograma das etapas regionais e estadual do Jeal 2024:

Seletivas Regionais (para as modalidades coletivas)

06 a 11/05/2024 – 2ª GEE, 3ª GEE, 5ª GEE, 6ª GEE, 8ª GEE, 9ª GEE e 11ª GEE;

13 a 18/05/2024- 1ª GEE, 4ª GEE, 7ª GEE, 10ª GEE, 12ª GEE e 13ª GEE.

Etapa Estadual (todas as modalidades)

03 a 15/06/2024- JEAL (12 a 14 anos);

15 a 27/07/2024- JEAL (15 a 17 anos).

por Manuella Nobre / Ascom Seduc