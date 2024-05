Governador prestigia posse de Márcio Roberto como novo desembargador do TJ/AL

O governador Paulo Dantas prestigiou, na segunda-feira (29), a solenidade de posse do procurador de Justiça Márcio Roberto Tenório no cargo de desembargador do Tribunal de Justiça de Alagoas (TJ-AL).

Com o Pleno do TJ lotado, o procurador passa a ocupar vaga aberta com a aposentadoria do desembargador José Carlos Malta Marques. A cadeira, pelo dispositivo do quinto constitucional, é reservada a um membro do Ministério Público Estadual (MP-AL).

O ato de nomeação de Márcio Roberto para o cargo de desembargador foi assinado no último mês de março pelo governador, após receber uma lista tríplice elaborada pelo Tribunal Pleno do TJ. A lista foi elaborada com base em seis nomes sugeridos pelo Ministério Público.

Para o governador Paulo Dantas, o novo desembargador, além da formação técnica, possui experiência em diferentes instâncias do Judiciário. “Com muita alegria que participo da posse de Márcio Roberto Albuquerque, um homem público que reúne todos os requisitos, todas as melhores qualidades, e eu tenho certeza de que vai agregar muita eficiência, muito valor, e vai ser muito produtivo para o Poder Judiciário, que já tem sido um poder, um instrumento fundamental para o desenvolvimento social e econômico do nosso estado”, disse o governador.

“Essa integração entre os Poderes, essa maturidade, esse equilíbrio institucional, é o que coloca hoje o estado de Alagoas como referência em boas práticas, em boas políticas, como gerador de emprego e entre os estados que mais crescem no Brasil economicamente”, acrescentou Paulo Dantas.

A posse ao novo desembargador foi realizada pelo presidente do TJ, desembargador Fernando Tourinho, que reafirmou que a chegada de Márcio Roberto é para somar no Poder Judiciário de Alagoas. “A maior prova é a história dele no Ministério Público. É um homem agregador que conseguiu unificar o Ministério Público e está vindo agora para o Poder Judiciário. Então o Poder Judiciário espera muito, a sociedade alagoana espera muito. E tenho certeza que ele, com essa desenvoltura que tem, prestará um grande serviço a toda a sociedade alagoana”.

Emocionado, o novo desembargador falou sobre sua trajetória, expressando profunda gratidão a todos que contribuíram para que esse momento se concretizasse. Em seu discurso, ele também ressaltou a importância de sua família e a sua contribuição ao Poder Judiciário.

“Seguirei comprometido diante desse novo desafio, me dedicando integralmente e com muita responsabilidade a zelar e respeitar o Poder Jurídico, dando o meu melhor em todas as áreas que me forem atribuídas, com o objetivo de promover a justiça. Vou trazer para a magistratura alagoana, para o pleno deste Tribunal. São 37 anos dedicados ao povo de Alagoas, representando uma instituição tão grandiosa quanto o Ministério Público. Então, venho contribuir para que todos os que aqui trabalham, os meus pares, cada dia mais, aproxime, como tem feito o nosso presidente, o Judiciário da sociedade, e preste serviços cada dia mais de excelência para ela”, disse Márcio Roberto.

Currículo

Márcio Roberto é formado em Direito pelo Cesmac em 1982, e possui especializações em Direito Processual e Direito Penal. Em 1987, ingressou no Ministério Público Estadual. Trabalhou na 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel dos Campos, na condição de substituto, e como titular nas comarcas de Delmiro Gouveia, Água Branca, Cacimbinhas, Maragogi, São José da Laje e Arapiraca.

Em Maceió, foi promotor do Tribunal do Júri. Em 2010, Márcio Roberto assumiu o cargo de procurador de Justiça e passou a atuar na 4ª Procuradoria de Justiça Criminal. Em seguida, já em 2013, ele se tornou corregedor-geral do MPE. Foi eleito e nomeado em 2020 para procurador-geral de Justiça, sendo reconduzido ao cargo em 2022.

por Carlos Victor Costa / Agência Alagoas