Eliana Cavalcanti participa de Ato contra a falta de segurança nos voos no Brasil para o transporte de animais

No último, domingo, dia 28 de abril, a penedense Eliana Cavalcanti esteve no aeroporto Zumbi dos Palmares junto ao Deputado estadual Leonam Pinheiro e diversos manifestantes (tutores de animais, ONGs da causa animal, profissionais da área) em um ato por Justiça pela morte de um cachorro da raça Golden por um erro da cia aérea no trecho da viagem e falta de qualidade no transporte aéreo que ainda os transporta (cães de médio e grande porte) no compartimento de bagagens sem a estrutura adequada. “Os protestos aconteceram em todo o Brasil de forma simultânea em diversos aeroportos e também no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos – onde a morte foi registrada após retornar do aeroporto de Fortaleza (destino errado).” No ato de Alagoas, as ONGs, associações e donos de animais levaram seus pets para protestar contra a falta de segurança nos voos no Brasil para o transporte de animais. Nas faixas no terminal doméstico de embarque de Alagoas, estavam frases como “Diga SIM aos Animais “, “Justiça por Joca” e “Não somos bagagem, somos o amor de alguém”.

As entidades de defesa dos animais pedem que as autoridades brasileiras modifiquem as regras de transporte de pets no país e punam severamente as empresas que violam as leis de proteção animal. Eliana Cavalcanti realiza um trabalho na causa animal como protetora independente desde os seus 10 anos de idade, resgatando, cuidando e destinando para adoção diversos animais de rua nas cidades que passou e passa. Atualmente, como presidente da Associação Penedense de Proteção Animal e líder do movimento Diga SIM aos Animais, pretende ampliar as políticas, projetos e ações em prol da causa animal em Penedo e região. “Precisamos mudar e implementar novas leis municipais, estaduais e federais e fazê-las valer em prol desses anjos que nos trazem o exemplo do AMOR de Deus e precisam tanto de nós. Pelo Joca e diversos outros animais que já morreram no transporte aéreo, pelos SRD (sem raça definida) que morrem de fome e por falta de cuidados todos os dias nas ruas, pelo Sansão que morreu por maus tratos e tantos outros.

Precisamos dizer SIM a todos os Animais, pois precisam de amor, zelo e qualidade de vida tanto quanto nós, seres humanos!” Finaliza Eliana Cavalcanti.

