PM apreende 21 armas de fogo e 4kg de drogas durante a última semana em Alagoas

Capital liderou o número de armas retiradas de circulação, enquanto Arapiraca ocupou o topo de entorpecentes apreendidos

Dados do setor de estatísticas da Polícia Militar mostram que 21 armas de fogo e mais de 4kg de entorpecentes foram retirados de circulação em ocorrências registradas durante o período entre 5 e 11 de maio.

A capital alagoana ficou no topo do ranking de armas aprendidas, com nove no total. Além de Maceió, outras seis cidades também registraram apreensões de armamentos. Já Arapiraca ocupou o primeiro lugar no número de apreensões de drogas, com mais de 1,5kg, entre maconha e crack. Além disso, quantidades de cocaína e haxixe também foram encontradas em outras quatro cidades de Alagoas.

Parte dos ilícitos foi apreendida durante ocorrência registrada por equipes do moto patrulhamento da Companhia de Raio, na tarde desta sexta (10), no bairro do Poço, em Maceió. Militares realizavam rondas, quando populares relataram a existência de tráfico de drogas em uma rua no local. Ao chegar no ponto indicado, os policiais avistaram um homem com as características repassadas pelos populares.

Durante a busca pessoal, foi encontrada uma quantidade de droga em seu bolso. Além disso, uma arma de fogo foi visualizada em uma bancada dentro da residência. Além da pistola calibre.380, mais de 120 gramas de crack e uma balança de precisão foram encontradas e encaminhadas junto ao suspeito à Central de Flagrantes para a realização dos procedimentos.

Fonte: Ascom PMAL