Ronaldo Lopes empossa aprovados no concurso da Prefeitura de Penedo

A Prefeitura de Penedo tem mais 26 servidores efetivos em seu quadro de pessoal, todos empossados nesta quarta-feira, 15 de maio, durante solenidade realizada no Theatro Sete de Setembro.

O ato administrativo do Prefeito Ronaldo Lopes – responsável por realizar o certame que renova o funcionalismo municipal, após 13 anos sem a realização de concurso público – preenche vagas nas secretarias de Planejamento e Gestão (SEPLAG), Saúde (SEMS), Educação (SEMED), Assistência Social (SEMASDH) e na Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT).

“Os servidores são as pessoas que fazem com que a cidade funcione e vocês estão ingressando no quadro do funcionalismo do município em um momento muito importante. Penedo agora tem um rumo, Penedo está no caminho certo”, declarou Ronaldo Lopes, mencionando os avanços alcançados na atual administração.

Penedo é Cidade Criativa da Unesco desde o ano passado, na categoria Cinema – condição que apenas Santos-SP também tem no Brasil – e Destino Turístico Inteligente, uma iniciativa do Banco Interamericano de Desenvolvimento e do Sebrae que selecionou 12 municípios do país, e ainda Prefeitura Empreendedora que avançou para a etapa nacional.

“Esses títulos não acontecem por acaso, são resultado de análise criteriosa em quesitos que envolvem a nossa economia criativa e também aspectos da educação, da saúde, da assistência social, dos cuidados com nossas crianças”, pontuou o prefeito responsável pelo novo impulso no desenvolvimento de sua terra natal, agradecendo o empenho dos servidores da Prefeitura de Penedo nas ações que geram resultados tão importantes.

Representando a Câmara Municipal de Penedo, o presidente Manoel Messias Lima (Messias da Filó) destacou a preocupação da administração que governa para que a população viva de forma mais digna.

“Só as pessoas de coração bom e de paz são capazes de proporcionar momentos como este e, na minha visão, o senhor é um instrumento que Deus colocou no nosso município como gestor para melhorar a vida das pessoas”, disse o vereador ao prefeito, destacando ainda a importância do servidor público no atendimento ao povo que mais necessita do amparo de políticas públicas.

O Secretário de Educação Luciano Lucena também enalteceu a missão dos que estão ingressando no quadro do funcionalismo municipal. “Os servidores efetivos têm o papel de dar continuidade aos trabalhos do município”, afirmou, destacando que cerca de 90 professores efetivados graças ao concurso já trabalham de forma comprometida com a missão principal da SEMED.

“Eu tenho certeza que vocês farão o mesmo para que a nossa educação cresca cada vez e a gente contribua para o desenvolvimento de nossas crianças e adolescentes”, acrescentou Luciano Lucena, desejando boas vindas.

A Secretária de Saúde Wannina Mendonça, o gestor da SEPLAG Gustavo Alencar, o Procurador Geral do Município Dr. Ricardo Méro, a presidente do SINDSPEM, Ana Carla Lima; e Diretor Presidente do Instituto Penedo Previdência, Alfredo Pereira, também prestigiaram a solenidade.

por Fernando Vinícius – Secom PMP