Convênio entre Prefeitura de Penedo e Senac Alagoas prepara mão de obra para o trabalho e o empreendedorismo

Três turmas de cursos profissionalizantes gratuitos receberam certificado de conclusão nesta quarta-feira, 22. A formação especializada sem custo para os concluintes é fruto de convênio entre a Prefeitura de Penedo eo Senac Alagoas.

A solenidade realizada no auditório da Casa de Aposentadoria na manhã de hoje reuniu formandos em Maquiagem, Operador de Computador e Aplicações Web em Python com o Prefeito Ronaldo Lopes, o Secretário Bruno Costa (SEDECIN) e Rosely Alves, gerente regional do Senac Alagoas.

Entre os beneficiados com investimento que qualifica a população penedense para o mercado de trabalho e o empreendedorismo está João Paulo Gomes. Aos 20 anos, ele cursa Sistema de Informação na unidade da UFAL em Penedo e aproveitou para avançar em seu conhecimento.

“Eu estou no 4º ano e aproveitei a oportunidade para subir mais esse degrau, um up-grade na minha formação que só vou ter acesso, na faculdade, mais adiante”, explica João Paulo sobre o aprendizado em linguagem python aplicada na web.

Quem também concluiu o curso do Senac foi Andressa Solano. Professor de Biologia, ela dá aulas particular e on-line, sem deixar sua paixão por teatro e dança. “Esse curso foi uma benção porque agora eu posso fazer a maquiagem artística, das cenas e apresentações, com mais variedades”, explica Andressa.

Se João Paulo, Andressa ou qualquer um dos concluintes precisassem pagar pelo aprendizado, somente o valor do curso seria de pelo menos mil reais, sem contar o gasto com transporte e alimentação.

E foi preciso uma gestão comprometida com o povo de Penedo para formalizar convênio com empresas do Sistema S, trabalho que está mudando positivamente a vida de milhares de pessoas. “Nós temos parceria com empresas do Sistema S porque são cursos de qualidade com diploma que pesa a favor de quem tem na hora do empresário decidir quem fica com a vaga do trabalho”, pontuou Ronaldo Lopes.

“Nada cresce, nada se desenvolve se nós não investimos em pessoas e esse desenvolvimento vem avançando em Penedo. As pessoas precisam estar preparadas porque as oportunidades estão surgindo e vão continuar porque Penedo está crescendo”, destacou a representante do Senac Alagoas, Rosely Alves.

“Se sintam privilegiados, esse certificado não é um papel, pelo contrário, ele é de fato uma identidade nova de vocês, é de fato uma porta que está se abrindo”, acrescentou Rosely Alves.

Gestor da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, Bruno Costa enalteceu a condição de referência do Senac na educação profissional e a importância da parceria com o Sistema S.

“As instituições passaram a acreditar em Penedo porque, apesar de todo nosso potencial, faltava gestão que priorizasse as pessoas e desse oportunidade para que elas pudessem se desenvolver, sem precisar sair do município e a gente vive esse novo momento”, disse Bruno Costa.

O gestor da SEDECIN frisou avanços obtidos na atual administração, como a inclusão de Penedo na rede mundial de Cidades Criativas da Unesco, a inclusão no programa Destino Turístico Inteligente, conquistas como Prefeitura Empreendedora e uma nova seleção, esta na área de desenvolvimento sustentável que contemplou apenas dois municípios de Alagoas, além das obras de infraestrutura e a busca da administração por novos investimentos.

Fonte: SECOM PMP