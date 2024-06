Trabalho preventivo da Secretaria de Saúde de Penedo evita surto de dengue no município

A gestão do Prefeito Ronaldo Lopes mantém um trabalho de excelência no combate ao mosquito transmissor da dengue, ações de prevenção a cargo da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) realizado com apoio de outros setores da Prefeitura de Penedo.

O surto de casos da doença que afeta grande parte do Brasil em 2024 não acontece em Penedo, onde os mutirões de limpeza e de informação são parte da rotina de trabalho dos Agentes de Combate às Endemias da SEMS.

De janeiro até meados de junho deste ano, a Secretaria Municipal de Saúde registrou 56 notificações de dengue, com apenas 6 casos confirmados. Já Chikungunya foram 7 notificações e 4 confirmados, e Zika teve apenas 1 notificação, sendo este caso confirmado.

A incidência de dengue ocorre durante todo o ano, mas tem um padrão sazonal nos períodos quentes e chuvosos, quando há aumento do número de casos e um risco maior para epidemias. E o melhor remédio contra isso é cada um cuidar da limpeza do local onde mora ou de imóvel do qual é responsável.

“Um estudo do Ministério da Saúde concluiu que três em cada quatro focos do mosquito da dengue estão dentro da casa dos brasileiros. Enfrentar a dengue está centrado no controle dos focos de transmissão e no cuidado de quem adoece pela doença. Aqui no município, com a visita dos agentes de endemias nas casas, tratamos os imóveis que necessitem do uso de larvicidas e levamos informações aos moradores para continuarem com o combate dos focos”, disse a Diretora de Vigilância Epidemiológica, Isabelle Souza.

A Secretaria de Saúde de Penedo alerta para todos se manterem vigilantes nesta época propícia para a proliferação do mosquito. Os agentes de endemias estarão quinzenalmente realizando mutirões e diariamente visitando as casas com o objetivo de eliminar e tratar os criadouros do Aedes Aegypti. Porém, a participação da população neste processo é de extrema importância, principalmente mantendo os quintais limpos e livres de água parada.

“Devemos sempre reconhecer o trabalho árduo dos nossos ACEs, são eles que estão na linha de frente dessa batalha diária. Alagoas recebeu a vacina contra a dengue, enviada para os municípios que estão com alta infestação do mosquito e Penedo não se enquadra nos critérios devido ao baixo índice da doença. Vale lembrar que a população deve fazer a sua parte para manter o nosso município livre de infestação”, explica a Secretária Municipal de Saúde, Waninna Mendonça.

O governo federal está priorizando os municípios com alta transmissão da doença para enviar a vacina contra a dengue e, devido aos excelentes resultados da gestão Crescendo com Seu Povo, Penedo não se enquadrou nos critérios para receber o imunizante.

Se alguém apresentar sintomas como febre, dor de cabeça, mal-estar, fraqueza e manchas vermelhas no corpo, procure um posto de saúde mais próximo ou a UPA 24 horas.

