Governo de Alagoas investe mais de R$ 1 bilhão em obras de mobilidade nos últimos dois anos

Em um ritmo acelerado de obras, o Governo de Alagoas contabiliza nos últimos dois anos a entrega de 113 obras de pavimentação em todo o estado. Concluídas em um período recorde, entre 15 de maio de 2022 e 13 de junho de 2024, as ações representam um investimento robusto de mais de R$ 1,024 bilhão e beneficiam diretamente mais de 60 municípios alagoanos, e impactam positivamente a vida de milhares de pessoas.

Os projetos, realizados através dos programas Pró-Estrada, Minha Cidade Linda e Alagoas de Ponta a Ponta, todos capitaneados pela Secretaria de Estado do Transporte e Desenvolvimento Urbano (Setrand), garantiram 689,58 km de vias pavimentadas, proporcionando acesso facilitado a serviços essenciais como saúde, educação e segurança. Além disso, as obras impulsionam o escoamento da produção agrícola, fortalecem o turismo e geram oportunidades de emprego e renda nas regiões beneficiadas. Além de impactar significativamente a qualidade de vida da população local, promovendo o desenvolvimento social e econômico de todos os municípios contemplados.

“Esse é um momento de grande orgulho para o nosso governo, que pensa em mobilidade, que sabe a importância de mantermos o título de melhores rodovias do nosso país”, destacou o governador Paulo Dantas. “Estamos investindo pesado na infraestrutura de Alagoas, com foco na pavimentação asfáltica e no calçamento em paralelepípedo. Isso significa mais qualidade de vida para a população, mais oportunidades de desenvolvimento para os municípios e um novo ciclo de crescimento para o nosso estado”, acrescentou, lembrando que o setor produtivo sabe que esse é um dos principais diferenciais alagoanos na hora da instalação de um novo negócio.

Mais de 60 municípios beneficiados

As obras de pavimentação asfáltica e paralelepípedos alcançaram mais de 60 municípios em todo o estado, beneficiando praticamente todas as regiões. Os benefícios ultrapassam a infraestrutura, alcançando inclusive a redução do tempo de deslocamento, o aumento do valor dos imóveis nas áreas beneficiadas, além de que a população ganha mais opções de lazer e cultura, com a possibilidade de se deslocar com mais facilidade para eventos e atividades em outras cidades.

Como reconhece o secretário de Transporte e Desenvolvimento Urbano, Mosart Amaral, as obras que vem sendo executadas pelo governo de Alagoas demonstram compromisso político do governador Paulo Dantas em levar o desenvolvimento para todas as regiões do estado, com os Programas Pró-Estrada, Alagoas de Ponta a Ponta, além do Minha Cidade Linda.

“Cada pavimentação asfáltica ou mesmo de paralelepípedos tem um significado muito importante para a integração das cidades e dos povoados, consequentemente, oferecendo estradas e acessos para uma melhor mobilidade para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres, com mais segurança para quem delas fazem uso”, ressaltou Mosart.

De acordo com o diretor-presidente do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Iran Menezes, são obras estruturantes, em várias regiões de Alagoas, que levam não somente fluidez ao trânsito, mas também desenvolvimento, conforto e qualidade de vida para os alagoanos.

“Desde o produtor rural, que tem mais facilidade para escoar a produção, passando pelos estudantes, que conseguem chegar às escolas, até os empreendedores, que potencializam seus negócios. Implantações, pavimentações e duplicações são muito mais do que asfalto, é progresso para toda a região”, reforçou Iran Menezes.

por Carlos Victor Costa / Agência Alagoas