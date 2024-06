Rede estadual supera meta de inscrições no Exame Nacional do Ensino Médio

A rede estadual de ensino superou a meta de estudantes inscritos para a edição 2024 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A previsão inicial era inscrever cerca de 30 mil alunos, mas levantamento interno realizado pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc) aponta que 30.290 estudantes da rede estadual concluintes do ensino médio em 2024 foram inscritos no exame. Comparado com a edição 2023 do Enem, quando a rede estadual teve 22.854 inscritos, houve um aumento de 32,5%, o equivalente a 7.436 inscritos a mais.

Os números alcançados pela rede estadual são consequência de uma grande mobilização realizada nas escolas por meio dos programas Foca o Enem e Professor Mentor, que, além de incentivar os estudantes, ajudou-os a se inscreverem no exame por meio do apoio dos professores mentores que esclareceram as dúvidas dos alunos no ato da inscrição. Além disso, no dia 03 de junho, “Dia D” de mobilização para as inscrições no exame, os professores do programa Foca o Enem também transmitiram um live em seu canal do Youtube com dicas e esclarecimentos para as inscrições.

Superação

Quando somados os inscritos de toda a rede pública – escolas estaduais e o Instituto Federal de Alagoas (Ifal) -, Alagoas contava, até a última sexta-feira (14) com mais de 37 mil inscritos. Os alunos da rede pública possuem isenção da taxa de inscrição. Além disso, os que tiverem a participação comprovada nos dois dias do exame receberão um incentivo de R$ 200 no programa Pé-de-Meia, do Governo Federal.

A gerente especial para Exames do Ensino Médio da Seduc, Danielly Verçosa, comemora os números alcançados.

“A mobilização diária nas nossas escolas, realizada por meio de ações coordenadas pelos Programas Foca o Enem e Professor Mentor, foi intensa e decisiva no aumento dos inscritos da rede estadual. Desenvolvemos ações em todas as escolas para garantir a mobilização e a inscrição de mais 30.000 estudantes, o que representa 93% dos concluintes da rede estadual que terão oportunidade de concorrer a uma vaga no ensino superior”, informa.

Preparação

Com o fim das inscrições – que permanecem abertas apenas para os candidatos do Rio Grande do Sul – , Alagoas registrou 106.194 inscritos no Enem, número que pode mudar após a confirmação da taxa de pagamento para os candidatos que não possuem isenção na inscrição. Em todo o Brasil, são mais de cinco milhões de inscritos.

“Mais uma vez superamos a meta estabelecida, tivemos excelente resultado nessa etapa, e o trabalho não para: continuamos com aulas diárias pelo canal do YouTube @focaoenemal. Além disso, em julho, após o recesso escolar, vamos intensificar a etapa de preparação de forma on-line e presencial para apoiar nossos estudantes a participarem das provas do Enem” adianta Danielly Verçosa.

Três aulões presenciais do programa Foca o Enem já estão confirmados para as escolas vencedoras na mobilização empreendida pela Seduc para as inscrições. São elas: Escola Estadual Guedes Miranda, de Porto Calvo; Escola Estadual Muniz Falcão, de Cacimbinhas e Escola Estadual Padre Antônio Duarte, de Olho d’Águas das Flores. Os aulões acontecerão no próximo mês.

por Camylle Vitória (sob supervisão) / Ascom Seduc