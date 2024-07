CRB vence o Coritiba, de virada, mas segue na 17ª colocação na Série B: 2×1

Em partida válida pela 15ª rodada da Série B, neste sábado (13), o CRB começou perdendo, mas conseguiu vencer o Coritiba, de virada, por 2 a 1, no Estádio Rei Pelé, em Maceió.

O gol do Coxa foi de Anselmo Ramon, contra, no 1º tempo. O Galo empatou com Saimon, e virou com o próprio Anselmo Ramon, ambos no 2º tempo. Mesmo com este resultado, o Galo segue na 17ª colocação, mas agora com 16 pontos. Enquanto o Coxa é o 10º lugar, com 20 pontos.

Nessa partida, o técnico Daniel Paulista, do CRB, completou 100 jogos à frente da equipe profissional do Galo. E recebeu uma camisa do presidente regatiano, Mário Marroquim, com o número 100 às costas.

O CRB volta a campo no sábado que vem (20), no mesmo Rei Pelé, às 17 horas, contra o Ituano. E o Coritiba, um dia antes, sexta-feira (19), vai receber o Mirassol, no Couto Pereira, às 21h30.

