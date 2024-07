Detran Alagoas promove mutirão da CNH e amplia vagas de exames práticos no interior

Para dar mais agilidade aos processos de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas (Detran) amplia o número de vagas dos exames práticos nas categorias A e B em cidades do interior do estado por meio do Mutirão da CNH. A ação é contínua e contemplará, a cada mês, os municípios que estão com mais demanda por exames práticos. As primeiras cidades a receberem a ação do Detran foram Arapiraca e Matriz de Camaragibe, nesta terça-feira (16).

A novidade atende à crescente demanda por provas práticas nas duas categorias, reduzindo o tempo de espera dos candidatos. As provas são aplicadas nas 14 cidades onde há Ciretrans – Circunscrições Regionais de Trânsito. As cidades e datas com vagas extra serão divulgadas, mensalmente, pelo perfil do Detran no Instagram: @detranalagoas.

Para fazer os exames práticos, os candidatos precisam ter sido aprovados no teste teórico e ter feito as aulas práticas em um Centro de Formação de Condutores (CFC) credenciado. Em seguida, basta acessar o site do Detran, neste link https://www.detran.al.gov.br/habilitacao/agendamento-de-exames/ e preencher os dados solicitados para fazer o agendamento da prova prática.

Exames em Arapiraca

O Mutirão da CNH levou à capital do Agreste uma ampliação nos exames práticos de 70 para 100 vagas nesse primeiro dia. O reforço nas vagas para os candidatos da região de Arapiraca se repetirá nos dias 22, 23, 29 e 30, totalizando 150 vagas a mais só em julho.

Victoria Barbosa, de 21 anos, estava entre os candidatos que fizeram a prova prática nesta terça-feira, em Arapiraca. A estudante de Direito já era habilitada na categoria A e chegou no circuito para adicionar a categoria B à CNH.

“Hoje eu vim fazer o reteste, porque perdi na primeira vez que tentei, no mês passado. Fiquei muito nervosa na hora, não conhecia o percurso direito e o carro acabou ‘morrendo’. Dessa vez, treinei antes, estava mais tranquila e deu tudo certo! Agora não vou mais depender do meu pai e do meu irmão para fazer as atividades do dia-a-dia”, comemorou a jovem.

Quem também foi fazer um reteste, só que pela sexta vez, foi a comerciante autônoma Marinilda Pereira, 47 anos, da cidade de São Sebastião.

“Já tem um bom tempo que estou tentando tirar minha carteira de motorista na categoria B. Dessa vez, deu tudo certo! Meu esposo veio comigo para me tranquilizar e dar um apoio moral. Agora vai ficar muito mais fácil para fazer meus deslocamentos de trabalho”, contou.

O diretor-presidente do Detran, Marco Fireman, destaca que a ampliação das vagas é fruto da mudança na logística para otimizar os procedimentos. O aumento será mantido de forma contínua, ajustando-se conforme a demanda e o comportamento dos candidatos.

“Estamos comprometidos em melhorar continuamente os serviços do Detran Alagoas e a ampliação significativa das vagas para os exames práticos é um passo fundamental nesse sentido. Nosso objetivo é reduzir as filas e proporcionar mais conforto e celeridade nos processos, garantindo a oportunidade de realizar os testes de habilitação de forma eficiente”, afirma.

Segundo o chefe da Banca Examinadora do Detran, Manassés Souza de Mesquita, a medida não apenas atende à demanda crescente, mas também reafirma a eficiência do Detran nos serviços prestados.

“Essas ações nos interiores que possuem Ciretrans será realizada de forma contínua, sempre que houver demanda. Quando observarmos no sistema que há um município que precisa de reforço na quantidade de provas práticas, nós vamos levar o mutirão de CNH para esse local”, disse Mesquita.

por João Victor Barroso / Ascom Detran