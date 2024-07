Governo de Alagoas investe R$ 26 milhões entre infraestrutura viária e agricultura em Igreja Nova

O governador Paulo Dantas assinou ordens de serviços de obras de infraestrutura viária e entregou equipamentos agrícolas em Igreja Nova, nesta terça-feira (16). Foram investidos mais de R$ 26 milhões de recursos do Tesouro Estadual e as ações beneficiarão moradores de quatro povoados do município.

Paulo afirmou que os investimentos na infraestrutura viária e urbana são garantias de qualidade de vida e segurança para os pedestres. A nova pavimentação também vai agilizar o transporte de serviços, deixando as áreas bem mais produtivas e acessíveis, gerando desenvolvimento econômico e social.

Quanto às ações na agricultura familiar, o governador aproveitou a oportunidade para comentar sobre a criação de um programa que levará assistência científica e tecnológica para os pequenos produtores. “Devemos lançar o maior programa de toda a história de Alagoas voltado à agricultura familiar, disponibilizando medidas inovadoras para melhorar a produtividade no campo com menos custo para o pequeno produtor, que terá uma produção maior e de excelente qualidade. A ideia é fazer concurso e contratações de técnicos e especialistas agrícolas para esta iniciativa “, destacou.

Na ocasião, o Governo de Alagoas, por meio das secretarias de Estado de Transporte e Desenvolvimento Urbano (Setrand) e Agricultura (Seagri), garantiu mais de R$ 26 milhões em ações e equipamentos para Igreja Nova.

Através da Setrand, estão sendo investidos R$ 25 milhões para implantação de 4,4 km de asfalto, do Programa Pró-Estrada no povoado Ipiranga, bem como na requalificação da via que liga Igreja Nova a Penedo e nas recuperações das entradas de Alagoinhas e do povoado Perocaba. Além disso, os recursos garantem asfalto no trecho entre os povoados Ipiranga e Tabuleiro dos Freios, com o Programa Alagoas de Ponta a Ponta.

Por meio da Seagri, foram destinados R$ 1.614,760 na entrega de dois tratores, uma escavadeira hidráulica e 20 kits de irrigação, do Programa Irriga Alagoas. O coordenador do Distrito da Boacica, Lindomar Bispo, disse que com os novos equipamentos, haverá uma economia de R$ 1,3 milhão, valor utilizado para manutenção das máquinas agrícolas antigas feitas nos últimos anos.

A prefeita de Igreja Nova, Vera Dantas, agradeceu mais um pacote de ações entregues pelo Governo do Estado ao município. “Igreja Nova já foi contemplada com creche Cria, Cisp e também a conclusão de obras do Caps, segunda etapa da casa maternal, da praça do mercado da farinha e melhorias habitacionais e no mirante e posto de saúde”, destacou.

Participaram da solenidade os deputados estaduais André Silva e Carla Dantas e os secretários Mosart Amaral (Setrand) e Aline Rodrigues (Seagri).

por Marcelo Alves / Agência Alagoas