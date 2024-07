Penedo recebe a 2ª Edição da Feira de Intercâmbio Cultural Sul Alagoano

Depois do sucesso da primeira edição, a Feira de Intercâmbio Cultural Sul Alagoano (Feicusal) agora faz parte do calendário oficial de eventos da cidade de Penedo, e se prepara para sua segunda edição. Nos dias 9, 10 e 11 de agosto, a cidade histórica será palco de uma celebração do artesanato alagoano, reunindo artesãos, artistas e visitantes em uma programação diversificada que destaca a rica cultura e tradição da região. Com atividades que incluem feira de artesanato, oficinas, rodas de conversa e apresentações culturais, o evento promete fortalecer ainda mais o intercâmbio cultural e a valorização do patrimônio local.

O evento é uma realização da Associação dos Artesãos de Penedo e Regiões de Alagoas (Artpen) e da Federação das Associações e Cooperativas de Artesãos do Estado de Alagoas (Falarte), com apoio do Governo de Alagoas, através da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa de Alagoas (Secult).

Para o presidente da ArtPen e da Falarte, Sergio Nascimento, a feira irá resgatar memórias afetivas de uma cultura pujante e atuante que reverbera em todo Estado de Alagoas. “Essas ações fomentam e fortalecem a premissa de intercâmbio cultural do evento. O diálogo entre representantes legais do poder executivo Federal e fazedores de cultura de Alagoas e de alguns estados é de relevada importância, pois consolida e reforça a possibilidade de parcerias futuras e duradouras, apoios e alianças que irão fortalecer cada vez mais a cultura artesanal nordestina de uma forma mais ampla e inclusiva, respeitando suas características e identidades locais”, reforça o presidente.

As atividades acontecerão em uma megaestrutura montada no estacionamento da Prainha Fluvial de Penedo, à beira do Rio São Francisco. A organização do evento solicitou, em prol do Programa Estadual Alagoas Sem Fome, que a população doe 1kg de alimento, mas a entrada e as atividades do evento são totalmente gratuitas.

A secretária de Estado da Cultura e Economia Criativa de Alagoas, Mellina Freitas, destacou a importância do evento para a valorização da cultura local. “A Feicusal é uma vitrine para o nosso artesanato e um espaço de encontro e troca entre culturas. É uma oportunidade para celebrarmos a riqueza cultural do nosso estado e fortalecer laços entre artesãos, artistas e a comunidade. O apoio do Governo de Alagoas, do governador Paulo Dantas, reforça nosso compromisso com a preservação e a promoção da cultura alagoana, reconhecendo o papel que ela desempenha no desenvolvimento econômico e social da região”, afirmou Mellina Freitas.

Confira a programação completa:

09 DE AGOSTO

10h às 22h – Feira de Artesanato

10h – Apresentação Cultural: Grupo 01: Quinteto de Metais Ventos de Penedo/AL

Grupo 02: Toré – Pankararu Xucurí de Penedo/AL

10h às 12h – Oficina de escultura em Epóxi e Oficina em Pirografia

11h às 12h – Roda de Conversa: Artesanato em Evidência com Sebastião Soares, Paulão, Hugo Leahi, Mestre Nivaldo Jorge, SEBRAE, Regina Oliveira, Pedro Verdinho e Teresa Machado

14h – Apresentação Cultural – Guerreiro Treme Terra – Mestra Chica de Penedo/AL

14h40 – Apresentação Cultural – Luiz Monteiro e Rota do Imperador

14h às 16h – Oficina de Crochê e Oficina de Reciclagem

15h às 16h – Roda de Conversa: Penedo, a cidade da gente! com Cristina Sanchez, Martha Martyres e Josué Marques

16h – Apresentação Cultural: Coco de Roda Choro de Bela – Mestre Laércio de Pão de Açúcar/AL

17h – Abertura Oficial

17h30 – Apresentação Cultural – Nação Cangaço de Arapiraca

19h às 21h – Show Musical – Francis Batista, Voz e Violão

22h às 00h – Juh, Imperadora (Afro)

10 DE AGOSTO

10h às 22h – Feira de Artesanato

10h – Apresentação Cultural: Chegança Silva Jardim de Coqueiro Seco/AL

10h às 12h – Oficina de Fuxico e Oficina de Escultura em Argila

11h às 12h – Roda de Conversa: Cultura Popular com Ana Cristina, Horário Clebson e Anderson Paiva

14h – Apresentação Cultural – Banda de Pífano de Palmeira dos Índios/AL – Cavalhada de Palmeira dos Índios/AL

14h às 16h – Oficina de Bordado Livre e Oficina Técnica com Palito de Churrasco

17h – Apresentação Cultural – Cia Flor do Sertão de Penedo/AL e Coco de Roda Quebra Coco do Tabuleiro dos Negros/Penedo-AL

18h às 19h – Roda de Conversa – Memória, Produção Cultural e Comunicação Comunitária com Keka Rabelo, Marcos Muniz e Paulo César

20h às 22h – Dió Leão

22h às 00h – Túlio Gonçalves e Banda

11 DE AGOSTO

10h às 22h – Feira de Artesanato

10h às 12h – Oficina de Maracamê e Oficina de Pintura em Pedra

14h – Apresentação Cultural – Mandingueiros de Penedo/AL

14h – Oficina de Nós e Voltas com a Marinha do Brasil

15h às 16h – Roda de Conversa – Turismo Cultural com Marinha do Brasil

16h – Apresentação Cultural – Baianada – Mestre Carlos de Maceió/AL

19h às 21h – Deyvid Alisson

21h15 às 23h15 – Ases do Forró

por Ryan Charles (sob supervisão) / Ascom Secult