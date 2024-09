Mais de dois mil estudantes participam do Desfile Cívico nesta segunda-feira, 16

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) está em contagem regressiva para o tradicional desfile cívico estudantil alusivo aos 207 anos de Emancipação Política do Estado de Alagoas. O evento, que contará com a participação de mais de dois mil estudantes, começa às 15h, na Avenida da Paz, em Jaraguá, e contará com a presença do governador Paulo Dantas e da secretária de Estado da Educação, Roseane Vasconcelos.

O desfile, que este ano terá como tema “Comunidade Escolar e Território: Participação, Interação e Compromisso Social com Equidade”, promete um espetáculo de animação, criatividade e beleza, conforme explica o gerente especial de Execução de Programas e Projetos na Rede Estadual e responsável pela coordenação do desfile cívico, Leandro Lima.

“Este momento é pensado e trabalhado há meses pela equipe, porque, além do aspecto cultural, há um trabalho pedagógico desenvolvido nas escolas: os integrantes de cada pelotão foram escolhidos a partir de concurso interno de produções literárias e as melhores redações representarão as suas regionais”, explica.

Bloqueios e policiamento

O desfile terá concentração a partir das 13 horas, no Clube Fênix Alagoana, com interdições feitas pelo Batalhão de Polícia de Trânsito (BPtran) e pelo Departamento Municipal de Transportes e Trânsito (DMTT) a partir das 12h nos seguintes pontos: Posto Shell (em frente à antiga Tim); Lojas Americanas; Foz do Riacho Salgadinho; Capitania dos Portos; cruzamento da Avenida Comendador Leão com a Rua Sá e Albuquerque; Praça Dois Leões e saída do Cais do Porto.

A Polícia Militar vai deslocar um efetivo de 140 policiais para a segurança do evento, cujo trajeto tem início no Museu Théo Brandão, passa pelo Memorial à República (ponto de concentração das autoridades) e se dispersa no estacionamento de Jaraguá.

Início do desfile

Após a solenidade de abertura, pelo governador Paulo Dantas, será executado o exórdio, pela banda da Polícia Militar de Alagoas, seguido da apresentação da Banda Filarmônica Santa Cecília, de Marechal Deodoro, como convidada.

O desfile seguirá distribuído em dezoito pelotões, iniciando com o Pelotão das Bandeiras, representando os 102 municípios alagoanos, e o do Colégio Tiradentes da Polícia Militar. Em seguida, os demais pelotões, cada um representando uma Gerência Especial de Educação (GEE) e acompanhados de uma banda fanfarra, vão percorrer a Avenida da Paz, totalizando cerca de 2.150 alunos de escolas da rede pública estadual. Tudo isto com o apoio de mais de 100 servidores da Seduc.

Organização

Para organização do desfile cívico, a Seduc contou com o apoio de diversos órgãos parceiros, como Batalhão de Polícia Escolar (BPEsc); Comando de Policiamento da Capital; BPTran; DMTT, Banda da Polícia Militar; Banda Filarmônica Santa Cecília; Corpo de Bombeiros Militar; Secretaria de Estado da Cultura (Secult); Companhia de Saneamento de Alagoas (Casal); Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu); Autarquia Municipal de Iluminação Pública (Ilumina); Autarquia Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Limpeza Urbana (Alurb) e Secretaria Municipal de Segurança Comunitária e Convívio Social (Semscs).

Credenciamento da imprensa

Para a cobertura oficial do evento, os veículos interessados devem encaminhar um e-mail para a Assessoria de Comunicação da Seduc – ascom@educ.al.gov.br –, com o assunto “Credenciamento Imprensa Desfile Cívico 2024, até as 12h desta sexta-feira (13), incluindo nome e função dos profissionais, para ter acesso ao estacionamento e espaço da imprensa.

Confira abaixo a ordem de apresentações do desfile:

Banda da Polícia Militar de Alagoas – Execução do Exórdio;

Banda Filarmônica Santa Cecília/Marechal Deodoro;

Pelotão das Bandeiras – Alunos da Escola Estadual Princesa Isabel, Cepa;

Banda da Polícia Militar de Alagoas;

Pelotão do Colégio Tiradentes de Maceió;

Pelotão da Educação Especial com a presença dos alunos dos Centros Educacionais Cyro Accioly e Professora Wandette Gomes de Castro acompanhado da fanfarra da Escola Estadual Rosa Maria Paulino da Fonseca, de Marechal Deodoro (1ª GEE);

Pelotão do Programa de Intercâmbio Daqui pra o Mundo;

Pelotão da Escola Estadual José Soares Pinto com a banda fanfarra da Escola Estadual Bráulio Cavalcante, ambas de Pão de Açúcar, representando a 8ª GEE;

Pelotão da Escola Estadual Domingos Moeda, de Água Branca, com a fanfarra da Escola Estadual Santa Cruz do Deserto, de Mata Grande, representando a 11ª GEE;

Pelotão da Escola Estadual Artur Ramos, de Arapiraca, com a fanfarra da Escola Estadual Maria Avelina do Carmo, de Traipu, representando a 5ª GEE;

Pelotão da Escola Estadual Mileno Ferreira, de Santana do Ipanema, com a fanfarra da Escola Municipal Salomé de Barros, de União dos Palmares, representando a 6ª GEE;

Pelotão da Escola Estadual Comendador da Silva Peixoto, de Penedo, e sua respectiva banda fanfarra, representando a 9ª GEE;

Pelotão da Escola Estadual Inaura Casado, de Cajueiro, com a fanfarra da Escola Estadual Geraldo Melo, de Maceió, representando a 4ª GEE;

Pelotão da Escola Estadual Rodriguez de Melo, de Maceió, com a fanfarra da Escola Estadual Maria Ivone, também de Maceió, representando a 1ª GEE;

Pelotão da Escola Estadual Delmo Ferreira da Silva, de Jundiá, com a fanfarra da Escola Estadual Nossa Senhora da Apresentação, de Porto Calvo, representando a 10ª GEE;

Pelotão da Escola Estadual Carlos Gomes de Barros, de União dos Palmares, com a banda fanfarra da Escola Estadual Monsenhor Luís Carlos, de Ibateguara, representando a 7ª GEE;

Pelotão da Escola Estadual Dom Constantino Luers, de Campo Alegre, com a fanfarra da Escola Estadual Professora Edleuza Oliveira da Silva, de São Miguel dos Campos, representando a 2ª GEE;

Pelotão da Escola Estadual Oliveira e Silva, do Pilar, com a fanfarra da Escola Estadual Tabuleiro do Pinto, de Rio Largo, representando a 12ª GEE;

Pelotão da Escola Estadual Onélia Campelo, de Maceió, com a fanfarra da Escola Estadual Benedita de Castro Lima, de Maceió, representando a 13ª GEE;

Pelotão da Escola Estadual Humberto Mendes, de Palmeira dos Índios, com a fanfarra da Escola Estadual Belarmino Vieira, de Minador do Negrão, representando a 3ª GEE

Pelotão da Seduc.

por Manuella Nobre / Ascom Seduc