Penedense anuncia pacote de oito reforços para 2025

O Penedense fechou a quarta-feira (16) ativo no mercado de transferências. O estreante na Série D do Campeonato Brasileiro, anunciou um pacote de oito reforços para a disputa da competição nacional e do Campeonato Alagoano.

Os contratados do Alvirrubro são dois para cada setor do campo: os atacantes Juan Palacios e Tiaguinho, os meias Thiago Tauan e Maycon Alagoano, os defensores Dedé e Max Marabá, e os goleiros Alexandre Silva e Enaldo.

Juan Palacios, colombiano de 26 anos, esteve no futebol alagoano ainda este ano. O atacante chegou nas semifinais com a camisa do Murici, sendo o artilheiro do Verdão no campeonato, com 2 gols.

Com base no Valledupar, da Colômbia, Juan acumula passagens por clubes como o Altos (PI), Marcílio Dias (SC), Central (PE) e Pouso Alegre (MG). Seu último clube foi o VOCEM, time que disputou a Série A4 do Paulista.

Mais um com passagem pelo futebol alagoano, Thiago Tauan tem 32 anos e vestiu as camisas de Murici, Desportivo Aliança e Coruripe. Na última temporada, o meia esteve o Patrocinense, de Minas, e São Joseense, do Paraná, mas não marcou nenhum gol.

Já Dedé esteve no futebol baiano e sergipano, na última temporada, vestindo as camisas do SSA, da segunda divisão do estadual baiano, e do Sergipe, onde foi campeão estadual. O zagueiro de 29 fez base no Bahia e vai atuar pela primeira vez no futebol alagoano.

O quarto reforço anunciado pelo Ribeirinho foi o atacante Thiaguinho, que esteve no Coruripe e no ASA na última temporada. O atleta de 23 anos só marcou um gol com a camisa do Coruripe, onde atuou em 11 jogos.

Thiaguinho tem passagens pelas bases dos paulistas Santo André, Grêmio Mauaense, São Caetano e Juventus da Mocca, mas estreou no futebol catarinense, quando passou por Joinville e Blumenau.

Maycon Alagoano é mais um reforço experiente para o meio-campo do Jacaré. O meia de 31 anos tem muita rodagem pelo futebol brasileiro de divisões inferiores, e passou por clubes alagoanos como FF Sport e ASA. Na última temporada vestiu as camisas de Ceilandense, Dorense e Juventus Jaraguá.

Max Marabá é mais um que retorna ao futebol alagoano. O zagueiro de 29 anos fez parte e foi titular do elenco semifinalista estadual do Murici, junto com o também anunciado Juan Palacios. O defensor tem passagem por clubes como Largato (SE) e Jequié (BA), mas após o Verdão, defendeu as camisas de Anapolina (GO) e Carajás (PA) nesta temporada.

Mais um desse elenco do Murici que surpreendeu no último Alagoano chega ao Alvirrubro. O goleiro Alexandre Silva está retornando para sua segunda passagem no Penedense, clube que defendeu em 2023. O atleta de 34 anos fez base no CEO e tem vasta experiência no futebol do Estado.

O arqueiro passou a maior parte da sua carreira no futebol alagoano, e já defendeu as metas de CEO, Santa Rita, Coruripe, CSE, Murici e Igaci. Fora das terras alagoanas, Alexandre já atuou também no futebol boliviano, quando jogou no Destroyers, e passou por outros clubes nordestinos, como Sergipe, Itabaiana (SE) e Fluminense de Feira (BA). Em 2024, jogou também a Segunda Divisão do Alagoano com a camisa do Igaci.

Enaldo é mais um goleiro que chega para disputar a titularidade das metas penedenses no ano que vem. O goleiro, que é natural de Penedo, surgiu no ASA e passou por alagoanos como Coruripe, CSE, Cruzeiro-AL e Miguelense.

Em 2024, ele esteve no Cruzeiro e no Miguelense. O clube de São Miguel dos Campos tem parceria com o Penedense e nesta temporada atuou como um clube para desenvolvimento de atletas da equipe de Penedo, que enviou jogadores para a campanha do Miguelense na 2ª Divisão do Campeonato Alagoano.

Fonte: Gazetaweb