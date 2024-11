Projeto Turismo do Saber 2024 capacitou mais de 400 estudantes de escolas da Prefeitura de Penedo

Durante os meses de agosto, setembro e outubro, a segunda edição do Projeto Turismo do Saber capacitou 472 alunos e alunas do 9º ano de escolas da rede pública municipal de ensino em Penedo.

O projeto criado no governo Ronaldo Lopes é uma iniciativa que envolve as secretarias municipais de Turismo e Economia Criativa (SETUREC) e Educação (SEMED), realizado com apoio do Instituto do Meio Ambiente de Alagoas (IMA).

As aulas do Turismo do Saber acontecem de forma teórica e prática, focadas na história de Penedo, importância do turismo na geração de emprego e renda, principais pontos turísticos da cidade e particularidades do artesanato, cultura e gastronomia local.

Na prática, crianças e adolescentes fazem um city tour guiado no Centro Histórico, visitando também empreendimentos turísticos da cidade, concluindo com o passeio de catamarã, aprendendo sobre a importância do meio ambiente e do Rio São Francisco, na companhia do personagem de Dom Pedro II, que integra o atrativo Rota do Imperador.

De acordo com Jair Galvão, secretário de Turismo e Economia Criativa, o projeto também, é uma forma de investimento e preparação da geração atual, que poderá usufruir do setor do turismo como fonte de renda principal.

“Na segunda edição do Projeto Turismo do Saber, atendemos mais de 470 alunos. Essa ampliação é de extrema importância, pois estamos preparando nossos jovens para serem peças fundamentais no desenvolvimento e geração de emprego e renda na cidade”, explica.

“Com o Projeto Turismo do Saber, tive a oportunidade de conhecer os pontos turísticos da cidade. Eu gostei bastante! Foi uma experiência muito boa, pois eu nunca tinha conhecido Penedo dessa forma”, disse Karen Barbora, aluna da E.M.E.B José da Costa Mangabeira.

Concurso de frase e fotografia

O Concurso de Frase e Fotografia Um Olhar Sobre Penedo conclui o Projeto Turismo do Saber em grande estilo, evento que tem premiação e encerramento no Centro de Convenções Comendador Zeca Peixoto em data agendada para o mês de dezembro.

Para concorrer, alunos e alunas participantes do projeto deverão enviar para o e-mail turismodosaberpenedo@gmail.com uma fotografia e uma frase que retratem Penedo, de acordo com o que foi visto nas aulas teóricas e práticas.

Os trabalhos precisam ser autorais, descartando imagens disponíveis na internet e plágio.

As inscrições estão abertas até 20 de novembro. Entre os dez finalistas, os três melhores no conjunto frase/foto serão premiados com um laptop para o 1º lugar, um smartphone para o 2º lugar e um tablet para o 3º lugar.

por Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUREC