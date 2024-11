Sucesso nas inscrições dos editais da Política Nacional Aldir Blanc consolida apoio à cultura em Alagoas

A Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa (Secult), encerrou com êxito o processo de inscrições para os editais da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), alcançando 4.889 projetos, número superior aos editais da Lei Paulo Gustavo (LPG), lançados no ano passado. Desse total, 4.481 foram realizadas online através do Cadastro Único da Cultura de Alagoas (Cuca), enquanto 408 inscrições foram feitas presencialmente nas unidades de atendimento distribuídas nas nove regiões administrativas do estado.

As inscrições presenciais refletiram o esforço de descentralização dos recursos, com destaque para a Região Metropolitana, que liderou com 249 inscrições; seguida pelo Baixo São Francisco, com 63 inscrições; Norte, com 37 inscrições; e a Serrana dos Quilombos, com 26 inscritos.

Outras regiões também tiveram representatividade no presencial, como Tabuleiro do Sul, com 11 inscrições; Planalto da Borborema, com 8; Agreste, com 7; Médio Sertão, com 4; e Alto Sertão, com 3 inscrições, reforçando o compromisso com a inclusão cultural em todo o estado.

A secretária de Estado da Cultura e Economia Criativa, Mellina Freitas, celebrou o sucesso das inscrições e ressaltou o impacto positivo dos editais para a cultura alagoana. “Estamos comprometidos com o fortalecimento da cultura em todas as regiões, oferecendo oportunidades a todos os artistas, coletivos e profissionais que constroem o cenário cultural alagoano. Esses editais são um marco para garantir que, de forma equitativa, os recursos cheguem a quem mais precisa, fortalecendo nossa identidade e promovendo a inclusão de grupos historicamente excluídos”, destacou.

Com um investimento de R$ 32,8 milhões distribuído em 25 editais, a iniciativa visa fomentar as diversas expressões artísticas e culturais de Alagoas, reforçando o compromisso do estado com a democratização do acesso a recursos e a valorização de talentos locais.

por Daniel Borges / Ascom Secult