Pré-Arbitral define datas de início do Alagoano e da Copa Alagoas

O ano de 2025 está chegando e com ele vêm as competições estaduais no primeiro semestre. Nesta quinta-feira (14), aconteceu a reunião “pré-arbitral”, no auditório do Estádio Rei Pelé. O encontro envolveu os representantes dos clubes e a Federação Alagoana de Futebol (FAF), para definição das datas de início do Campeonato Alagoano e da Copa Alagoas.

Como era previsto, devido ao anúncio da CBF do ajuste de datas, o Estadual terá seu início antecipado para o dia 12 de janeiro. Já a Copa iniciará no dia 22 de janeiro, com 12 equipes participando.

O Campeonato Alagoano será definido em 11 datas. A previsão é que a grande final ocorra no dia 16 de março

Por outro lado, a Copa Alagoas terminará após o Alagoano. depois do encerramento da primeira fase, as semifinais e a final acontecem entre os dias 19 e 30 de março.

O pré-arbitral serviu para as primeiras definições em relação ao calendário e à disputa de competições em 2025. Os maiores detalhes para as competições, como fórmulas e confrontos, só devem ser confirmados, após a realização do Conselho Arbitral em si, que será no fim deste mês.

Estiveram presentes na reunião os representantes dos oito clubes que disputarão a elite do futebol alagoano no ano que vem, além do presidente da FAF, Felipe Feijó.

SELETIVA DA COPA DO BRASIL

Em 2025, a Seletiva da Copa do Brasil voltará a acontecer. Seguindo os moldes de 2024, o 3º colocado do Campeonato Alagoano, enfrenta o campeão da Copa Alagoas, em busca da terceira vaga alagoana no torneio nacional.

A Seletiva deverá ser disputada em 2 e 6 de abril, mas as datas podem sofrer alteração para ajuste de tabela.

DATAS

Campeonato Alagoano: 12 de janeiro a 16 de março

Copa Alagoas: 22 de janeiro a 30 de março

Seletiva da Copa do Brasil: 2 e 6 de abril

Fonte: Gazetaweb