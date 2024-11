Programas de melhorias habitacionais entregam moradia digna e geram emprego em Penedo

Famílias de baixa renda beneficiadas em Penedo com políticas públicas que asseguram moradia digna estão voltando pra casa, gratas e satisfeitas com o resultado dos programas de melhorias habitacionais.

Executados por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), o trabalho é viabilizado por recursos próprios do município para moradias afetadas pelas chuvas ou por meio de convênio entre a Prefeitura de Penedo e o Governo de Alagoas.

Ao todo, os investimentos contemplam mais de 365 unidades residenciais de pessoas em situação de vulnerabilidade social, com imóveis já recuperados e devolvidos aos proprietários, principalmente nos bairros Santo Antônio (Barro Vermelho) e Santa Isabel (Matadouro).

Uma das famílias beneficiadas é a da aposentada Eliene dos Santos, residente há mais de 40 anos na comunidade ainda conhecida pela referência ao desativado local de abate de animais.

Ela e a filha ficaram desalojadas durante o inverno de 2022, ano em que se registrou um recorde de chuvas no município. “Foi tanta água que a fossa afundou e o banheiro também”, recorda sobre o estrago reparado graças ao Programa de Melhorias Habitacionais, assim como a estrutura geral do imóvel.

Com mudança agendada para breve, ela foi amparada por aluguel social pago por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH).

A conclusão de serviços também acontece no Jatobá, localidade situada à margem da Lagoa do Oiteiro, onde Darliane Freitas recebeu as chaves da casa danificada durante o inverno, desalojando a família que depende basicamente do BPC do filho deficiente e do trabalho informal do marido, ‘carregador’ de caminhão.

Darliane conta que foi morar com a mãe e que muitas pessoas diziam que a obra seria parada depois das eleições, reafirmando sua confiança em Deus e no Prefeito Ronaldo Lopes, recebendo o imóvel recuperado em sua estrutura e com caixa d’água.

O trabalho que devolve moradia digna ao povo mais necessitado é feito por dezenas de pessoas, cerca de 50 somente nas funções da construção civil, segundo o mestre de obras Pedro Sérgio.

Ele coordena as equipes que executam serviços atualmente na comunidade Brasília (Barro Vermelho), bairro Senhor do Bonfim (Oiteiro) e na parte baixa da cidade.

“Em cada casa, nós temos quatro funcionários, dois pedreiros e dois ajudantes, e todos são daqui de Penedo”, informa Pedro Sérgio sobre a geração de emprego que se estende para encanador, eletricista e carpinteiro, além de cargos administrativos e motorista.

Enquanto uma equipe botava a mão na massa no alto da comunidade Brasília, no bairro Santo Antônio, Maria do Socorro dos Santos conferia o resultado do serviço em sua casa. Ela deixou a zona rural de Penedo para viver ao lado de parentes, morando sob risco.

“As paredes eram de tijolo de bloco, mas quando ventava forte balançava tudo, eu via a hora de morrer debaixo das paredes”, conta a mulher que sobreviveu a uma tentativa de feminicídio.

“Ele disse que queria casar comigo, mas como eu não quis, ele disse que atirou pra matar porque não ia ser ele e nem ninguém”, revela a mulher sobre o autor do crime que ‘morreu de cachaça’, segundo a vítima que tem no rosto as marcas da violência que sofreu.

“Graças a Deus eu estou viva e agora com minha casinha arrumada porque eu pensava que ia morrer e ninguém ia fazer nada, nem por mim e nem pelas pessoas daqui da Brasília”, diz Maria do Socorro sobre a localidade também beneficiada pelo Vida Nova nas Grotas, a primeira atendida pelo Governador Paulo Dantas fora de Maceió.

Com ações conjuntas da Prefeitura de Penedo e do Governo de Alagoas ou por meio de iniciativas próprias da administração municipal, sem distinção de credo, cor ou bandeira partidária, a gestão Ronaldo Lopes amplia o trabalho que atende quem mais necessita de políticas públicas.

por Fernando Vinícius – Secom PMP

Video: Ricardo Alves