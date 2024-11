Dois dias após acidente em União, mais de 10 vítimas seguem internadas em hospitais

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) atualizou o boletim médico das vítimas internadas em hospitais de Alagoas e informou que, agora, 15 pessoas seguem internadas, dois dias após o acidente na Serra da Brigida, em União dos Palmares, onde um ônibus caiu de ribanceira, no domingo (24), deixando 18 mortos e dezenas de feridos.

Ainda conforme a Sesau, o Hospital Regional da Mata (HRM), na cidade, internou 21 pacientes, e o Hospital Geral do Estado (HGE), em Maceió, internou 11 pacientes.

Conforme o boletim médico atualizado às 18h de hoje, 15 pacientes permanecem internados na Rede Pública Estadual, sendo 10 no HRM e 5 no HGE. 14 receberam alta médica, sendo 9 do HRM e 5 do HGE. Dois faleceram, sendo um no HRM e um no HGE. Além disso, um paciente foi transferido do HRM para o Hospital Arthur Ramos, em Maceió, que integra a Rede Privada de Saúde.

Jhonat Silva, cirurgião geral e coordenador do serviço de cirurgia do HRM, disse que as vítimas internadas na unidade estão estáveis. “Mesmo os pacientes operados, tanto ortopédicos quanto os de cirurgia geral, também permanecem estáveis no hospital. Os que estão em observação estão passando por exames diários para reavaliação, com possível alta em breve”, disse em entrevista à TV Gazeta, na noite desta terça-feira.

O cirurgião também falou sobre a segunda gestante que estava entre as vítimas do acidente, mas que não resistiu. “Ela chegou em parada cardiorrespiratória aqui no hospital. Foi feita uma manobra de reanimação, mas infelizmente ela não resistiu”, afirmou.

VEJA O BOLETIM DETALHADO:

15 internados na Rede Pública Estadual

10 HRM

5 HGE

14 altas médicas

9 HRM

5 HGE

2 óbitos

1 HRM

1 HGE

1 transferência

Do HRM para o Hospital Arthur Ramos

Fonte: Gazetaweb