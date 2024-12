Senar-AL abre inscrições para cursos técnicos gratuitos em 2025

O Senar-AL (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Alagoas) abriu inscrições para cursos técnicos de nível médio na modalidade à distância, com início no primeiro semestre de 2025. As opções incluem os cursos de Agricultura, Agronegócio, Fruticultura e Zootecnia. Todos são gratuitos e estão disponíveis em polos de nove municípios alagoanos. Interessados podem consultar o edital e realizar a inscrição no site: www.senar.org.br/etec.

A seleção prioriza produtores rurais, seus familiares e trabalhadores do setor, mediante comprovação de atividade rural, além de documentação como histórico escolar, certificado de conclusão do ensino médio, RG e CPF. As inscrições permanecem abertas até 17 de janeiro, e a gerente técnica do Senar, Graziela Freitas, recomenda que os candidatos não deixem para o último momento, devido ao número limitado de vagas por polo.

As vagas distribuídas para 2025 são: 20 no curso de Agricultura, no polo de São Luís do Quitunde; 80 para Agronegócio, com 20 vagas em cada polo de Ibateguara, Palmeira dos Índios, Santana do Ipanema e São Luís do Quitunde; 40 para Fruticultura, divididas entre Água Branca e Palmeira dos Índios; e 80 para Zootecnia, com 20 vagas por polo em Arapiraca, Major Izidoro, Mar Vermelho e Penedo.

O processo seletivo será realizado em duas etapas, com análise documental e classificação dos inscritos. Graziela Freitas destaca que candidatos matriculados em outros cursos de nível médio do Senar não poderão participar. A lista preliminar de classificados será divulgada em 31 de janeiro de 2025, com o resultado final previsto para 5 de fevereiro, disponível no portal da Rede e-Tec do Senar.

Fonte: Gazetaweb com Assessoria