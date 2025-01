Igaci FC desiste do Campeonato Alagoano e Copa Alagoas 2025

A Federação Alagoana de Futebol (FAF) comunica a desistência do Igaci Futebol Clube do Campeonato Alagoano Série A 2025 e da Copa Alagoas 2025. A decisão do clube foi comunicada à FAF e segue os procedimentos previstos no regulamento da competição.

A FAF buscou um entendimento com a direção do clube para evitar esse desfecho, reconhecendo a importância da participação do Igaci nas competições, especialmente após seu retorno à elite do futebol alagoano, 15 anos depois de sua última participação. A Federação trabalha incansavelmente para criar as condições, inclusive financeiras, para garantir a participação de todas as equipes, além de fazer um trabalho de valorização da competição a cada edição.

De acordo com o Artigo 56 do regulamento, a desistência do Igaci Futebol Clube implica automaticamente seu rebaixamento à Série B, além da aplicação de uma multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Não haverá substituição do Igaci e as equipes que enfrentariam o clube conquistarão automaticamente três pontos pela vitória por WO.

O Campeonato Alagoano Série A 2025 seguirá com as sete equipes já confirmadas: ASA, Coruripe, CSA, CSE, CRB, Murici e Penedense. E a Copa Alagoas com os clubes da Série A e 4 clubes da Série B – CEO, Guarany Alagoano, Dimensão Saúde e Zumbi.

A FAF reforça seu compromisso com a regularidade da competição e com o fortalecimento do futebol alagoano, trabalhando ao lado dos clubes para garantir o sucesso e a continuidade do campeonato.

Fonte: FAF