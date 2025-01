Veja os horários das apresentações da Festa do Bom Jesus de Penedo 2025

A tradicional Festa do Bom Jesus dos Navegantes de Penedo já tem data marcada e um line-up que promete agitar a cidade histórica entre os dias 08 e 12 de janeiro de 2025. Com grandes nomes da música brasileira e uma programação cultural diversificada, o evento une fé, tradição e muita animação.

Na programação artística, grandes shows movimentarão as noites de Penedo na Arena Sinimbu:

Quinta-feira, 09 de janeiro

Pagode do DS (com convidados Rudmara e Marciel) – 21h

Pablo – 23h

Nattan – 0h10

Gui Mauriz – 2h30

Sexta-feira, 10 de janeiro

Dudu Moral – 21h30

Natanzinho Lima – 23h

Mari Fernandez – 0h10

Bia Martins (com participação de Rikelly Souza) – 2h30

Sábado, 11 de janeiro

Seu Desejo – 22h

Alcemir Freitas (com convidados Sabrina Lobo e Marcello Topadinho) – 23h30

Sorriso Maroto – 0h30

Val Valverde – 2h30

Além das apresentações musicais, a Festa do Bom Jesus também contará com uma rica programação cultural, reforçando o laço entre tradição e arte em Penedo. Durante o evento, o público poderá prestigiar diversas manifestações culturais na Arena da Fé.

Programação Cultural:

08/01 – Pastoril Infantil de Santa Luzia, às 20h30.

09/01 – Grupo Quebra Coco do Povoado Tabuleiro dos Negros, às 17h, e Retreta da Banda Municipal Penedense no Palco da Fé, às 20h30.

10/01 – Grupo Cultural Carimbó da Santa Luzia, às 17h, e Retreta da Orquestra Big Band 12 de Abril no Palco da Fé, às 21h.

11/01 – Banda de Pífano Santo Antônio, às 8h; 4º Encontro da Vanguarda Musical Penedense, às 9h; Orquestra Frevo Temperado e Tadeu e Seus Bonecos, às 9h; e Evangeliza Show com Eliana Ribeiro no Palco da Fé, às 20h.

12/01 – Matinal com a Banda Sociedade Musical Penedense, às 6h, e apresentação da Banda de Pífano Santo Antônio, às 8h.

A Festa do Bom Jesus dos Navegantes é uma realização da Prefeitura de Penedo com apoio do Governo de Alagoas. Não perca a oportunidade de celebrar essa tradição única, que une fé e cultura em um só lugar!

Fonte: Secom PMP