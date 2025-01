Prefeito Ronaldo Lopes amplia frota da SMTT e investe em mais segurança no trânsito de Penedo

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) da Prefeitura de Penedo passa a contar com 04 motocicletas e 04 carros a partir desta quarta-feira, 08 de janeiro.

A ampliação da frota é resultado de uma gestão responsável com a utilização de recursos públicos, melhorando serviços graças ao retorno do que é pago pela população, como explica o Prefeito Ronaldo Lopes.

“Nós estamos entregando esses veículos para melhorar as condições de trabalho do pessoal da SMTT e também a segurança, de modo geral, no nosso trânsito, e esse investimento que estamos fazendo com recursos provenientes de multas pagas por pessoas que não obedecem as leis de trânsito”, destaca o prefeito, fazendo uma ressalva.

“Eu estive com o pessoal do Detran falando sobre essas questões do trânsito nas cidades alagoanas e se você comparar Penedo com Palmeira dos Índios, São Miguel dos Campos e outras cidades do mesmo porte, nós temos um número menor de multas porque a gente tem um trabalho de conscientização e de educação do trânsito”, informou Ronaldo Lopes durante entrevista à Rádio Penedo FM.

Além de dobrar o número de veículos da SMTT, Ronaldo Lopes acrescenta que a sinalização do trânsito e a instalação de semáforos em Penedo também utiliza o pagamento de multas como fonte de recursos para o setor que promove ações educativas de forma regular, nas ruas e escolas, e adota o uso de talonário eletrônico, equipamento que informa o georreferenciamento do local da infração, expedindo no momento a notificação.

Aliando informação, tecnologia e compromisso com a melhor prestação dos serviços, a SMTT Penedo ordena e fiscaliza o trânsito, definindo locais no centro da cidade para carga e descarga de mercadorias, como houve na antiga Praça Costa e Silva, ao tempo em que proibiu essas atividades na Travessa Campos Teixeira, feita com caminhões.

Com base em estudos técnicos, pontos de ônibus do transporte coletivo receberam abrigos, alguns deslocados para local mais adequado, assim como foram efetivadas alterações no sentido do tráfego de veículos de determinadas vias para melhorar o fluxo do trânsito em Penedo, setor que ganhou um mascote para ajudar o trabalho de educação com a criançada, orientações que têm a parceria do Detran Alagoas.

