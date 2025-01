Wendel Palhares e Ricardo Dória tomam posse como secretários de Estado

O governador Paulo Dantas empossou, nesta quarta-feira (29), os secretários de Estado da Comunicação (Secom), Wendel Palhares; e de Prevenção à Violência (Seprev), Ricardo Tenório Dória. A solenidade de transmissão dos cargos aconteceu no Salão Aqualtune do Palácio República dos Palmares, que ficou lotado. Wendel e Ricardo substituem, respectivamente, o jornalista Joaldo Cavalcante e a advogada Paloma Tojal.

“Quero agradecer o trabalho de dois secretários extraordinários, competentes, transparentes, arrojados, que fizeram um trabalho de excelência por onde passaram: Joaldo Cavalcante e Paloma Tojal. E saudar os secretários que tomam posse na manhã de hoje: Wendel Palhares e Ricardo Dória”, cumprimentou Paulo Dantas.

“Tenho certeza absoluta que, pela experiência que o Wendel reúne, fará um grande trabalho, assim como fez o experiente Joaldo Cavalcante. Ricardo Doria tem experiência da mesma forma: já esteve na Secretaria de Educação, apresentou projetos arrojados, a exemplo do Cartão Escola 10 e as creches Cria. Ele estava contribuindo, à frente da Junta Comercial”, acrescentou o governador.

Em entrevista coletiva, Ricardo Dória anunciou as primeiras medidas à frente da Seprev: a ampliação do programa Ronda no Bairro e do Centro de Acolhimento da Paz.

“Este vai ser um equipamento muito importante em áreas vulneráveis, para que a gente possa prestar serviços de promoção à paz, à cultura, fazendo com que a sociedade como um todo, sinta-se mais protegida”, revelou Dória.

Também em coletiva de imprensa, Wendel Palhares reafirmou que vai dar continuidade ao trabalho exitoso desenvolvido por Joaldo Cavalcante.

“O Joaldo é referência no jornalismo, na comunicação, que todos nós já conhecemos. Eu trabalho com o Joaldo há 18 anos, então, é um trabalho de continuidade. Esse trabalho já é guiado pelo governador Paulo Dantas para dar transparência, trabalhar com seriedade, com coração. E é isso que a gente vai colocar na Comunicação Pública, como temos colocado”, declarou o novo secretário da Comunicação.

“Entre os desafios que assumo, destaco a criação do Núcleo de Integridade da Informação, que terá a missão de combater a desinformação e garantir que a comunicação pública seja um instrumento de cidadania e não de manipulação”, completou.

Piso dos jornalistas

A presidente da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), Samira de Castro; e o presidente do Conselho de Secretários de Estado da Comunicação, Igor Marques, titular da Secom do Rio de Janeiro, prestigiaram a solenidade de transmissão de cargos.

“Ao se deparar com um salão tão repleto: jornalistas, profissionais de comunicação, familiares, parlamentares, a gente confirma a importância e a força da comunicação dentro do setor público. Então essa presença hoje mostra o belíssimo trabalho que vem sendo construído aqui no Estado de Alagoas e que reflete também no Brasil”, declarou Igor Marques durante seu discurso, parabenizando Joaldo Cavalcante pelo trabalho à frente da Secom/AL e a contribuição dele ao Conselho Nacional de Secretários.

Samira de Castro considerou a implantação do piso salarial dos jornalistas no serviço público de Alagoas como uma das mais importantes ações da gestão de Joaldo Cavalcante à frente da Secom/AL.

“Nós da Federação Nacional dos Jornalistas temos, no Estado de Alagoas, um exemplo muito importante de como as entidades sindicais podem ser parceiras do setor público. A implantação do piso salarial dos jornalistas no serviço público de Alagoas é uma conquista histórica, muito importante e que embasa a nossa luta no Brasil inteiro”, afirmou Samira de Castro.

Com o sentimento de dever cumprido, Joaldo Cavalcante e Paloma Tojal discursaram e agradeceram aos servidores e ao governador Paulo Dantas.

“Comunicação governamental se faz o tempo todo, com equipe e dignificação profissional. E aqui, por dever de justiça, mais uma vez, rememoro a sensibilidade do governador Paulo Dantas, que decidiu acabar com uma grave defasagem de 15 anos do piso salarial do jornalista no âmbito do governo – é bom registrar isso para ficar na história da categoria em Alagoas – e o equiparou ao praticado no mercado alagoano”, destacou Joaldo.

“É um momento de muita gratidão pra mim por ter cumprido a missão que o governador me deu. Gratidão ainda mais pela compreensão e apoio que o senhor me deu quando, há um mês atrás, falei que tinha uma nova jornada profissional a seguir, e o senhor me deu todo o apoio”, agradeceu Paloma, que assumirá a Controladoria-Geral do município de Penedo.

Solenidade prestigiada

A solenidade reuniu diversas autoridades: o presidente da Assembleia Legislativa de Alagoas, Marcelo Victor; os deputados estaduais Silvio Camelo, Ronaldo Medeiros, Alexandre Ayres, Gilvan Barros Filho, Dudu Ronalsa, Francisco Tenório e André Silva; e o deputado federal Rafael Brito.

Prestigiaram ainda a cerimônia os secretários de Estado: Felipe Cordeiro (Gabinete Civil), Vitor Pereira (Governo), Renata Santos (Fazenda), Mosart Amaral (Transporte e Desenvolvimento Urbano), Kátia Born (Assistência Social), Roseane Vasconcelos (Educação), Lydia Pollyana (Esporte Lazer e Juventude), Aline Rodrigues (Agricultura e Pecuária) e Gino César (Meio Ambiente e Recursos Hídricos), além do procurador-geral de Justiça, Lean Araújo; da procuradora-geral do Estado, Sâmya Suruagy; dentre outras autoridades.

por Severino Carvalho / Agência Alagoas