Prefeitura de Penedo e Caixa assinam contrato para construção de três conjuntos do Programa Minha Casa, Minha Vida

A construção de 395 unidades residenciais do Programa Minha Casa, Minha Vida em Penedo avançou mais uma etapa nesta terça-feira, 04, data da assinatura dos contratos que viabilizam moradia digna para famílias de baixa renda.

A agenda de trabalho realizada no auditório da Casa de Aposentadoria foi oficializada com as assinaturas do Prefeito Ronaldo Lopes; do Superintendente da Caixa Econômica Federal em Alagoas, Marcelo Alves de Oliveira Júnior; do Superintendente substituto da Secretaria do Patrimônio da União (SPU) em Alagoas, Mário Cardoso Gama Júnior; e da Secretária de Estado da Fazenda, Renata dos Santos.

O esforço integrado resulta no investimento que totaliza mais de cinquenta milhões de reais (R$ 52.975.000,00), recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) para construção de três conjuntos residenciais, um no bairro Raimundo Marinho (Residencial Geraldo Lobo) e os outros dois no Campo Redondo.

Conjunto Residencial Odijas Gomes de Souza – 120 Unidades

Conjunto Residencial Milton de Britto Machado – 150 Unidades

Conjunto Residencial Geraldo Lobo – 125 Unidades Habitacionais

“A Caixa tem a missão e o propósito de transformar a vida das pessoas e não há transformação maior do que realmente o acesso à moradia, o sonho da casa própria. Eu costumo dizer que, se aqui tivéssemos crianças participando desse evento e pedíssemos a elas que fizessem algum desenho, a grande maioria desenharia uma casa porque o sonho da casa própria nasce na infância, porque é segurança, é dignidade, é pertencimento, é o sentimento de família”, afirmou o Superintendente da Caixa em Alagoas sobre o benefício que atenderá cerca de 1.600 pessoas, parabenizando a gestão do Prefeito Ronaldo Lopes.

Os novos conjuntos Minha Casa, Minha Vida em Penedo irão gerar cerca de 500 empregos diretos durante a fase de construção. E como a gestão Crescendo Com Seu Povo investiu na formação da mão de obra local, a maioria das vagas certamente será ocupada por pessoas que moram em Penedo.

“Nós queremos crescer com justiça social, trazendo esse crescimento para as camadas mais carentes da população da nossa cidade e isso realmente acontece, graças a Deus”, disse Ronaldo Lopes em seu discurso, falando sobre melhorias como ensino em tempo integral, Penedo Cidade Criativa da Unesco e Destino Turístico Inteligente (DTI).

Ronaldo Lopes agradeceu o apoio da SPU, órgão federal que viabilizou a inclusão de um dos conjuntos em parte da área que pertencia ao Aeroporto Freitas Melro, sem prejuízo ao equipamento que tem compromisso do Governador Paulo Dantas para ser recuperado.

O Vice-Prefeito Valdinho Monteiro também falou durante a solenidade que antecedeu a posse das gestoras da SEMFAZ Penedo e da Controladoria Geral do Município.

Ele ressaltou a importância dos conjuntos Minha Casa, Minha Vida para reduzir o déficit habitacional em Penedo, investimento que chega em boa hora para beneficiar famílias de baixa renda que serão informadas por meio dos canais oficiais de comunicação da administração municipal sobre a inscrição de mutuários, assim que a Caixa autorizar.

por Fernando Vinícius – Secom PMP