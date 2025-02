Merenda escolar em Penedo já supera meta nacional para 2026 sobre uso de ultraprocessados

Uma meta determinada no recém-lançado Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) para 2026 já é alcançada pela Prefeitura de Penedo desde 2024.

No próximo ano, as refeições dos estudantes das redes públicas federal, estadual e municipal terão, no máximo, 10% de itens ultraprocessados.

No governo Ronaldo Lopes, o cardápio das unidades de ensino da Secretaria Municipal de Educação (Semed) tem apenas 8% de alimentos ultraprocessados, vilões da obesidade com baixo valor nutritivo e recheados de aditivos industriais.

Entre os produtos que qualquer pessoa deveria evitar consumir estão salgadinhos chips, refrigerantes, pratos congelados e prontos após aquecimento, entre eles massas, pizzas, hambúrgueres e nuggets.

“Os únicos itens classificados como ultraprocessados que utilizamos no preparo da alimentação escolar nas unidades de ensino da Prefeitura de Penedo são margarina, chocolate em pó, leite de coco, biscoito doces ou salgado e charque”, informa a nutricionista Carla Xavier, do quadro técnico da Semed Penedo.

E como alguns desses produtos não entram no cardápio das creches, o índice de ultraprocessados para a criançada é menor. Em cada Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) ou Creche CRIA da Prefeitura de Penedo, a média é de 5%, ou seja, já é a metade do limite estabelecido para 2026 pelo governo federal.

“Esses dados refletem um esforço para priorizar alimentos mais naturais e frescos, provenientes da agricultura familiar, em vez de alimentos industrializados, o que está alinhado com as diretrizes de promoção de uma alimentação saudável nas escolas”, acrescenta Carla Sampaio, também nutricionista e responsável técnica pelo setor de alimentação escolar da Prefeitura de Penedo.

Vale acrescentar que do total de 77 itens adquiridos pela Prefeitura de Penedo para compor a merenda escolar em 2024, 73% são minimamente processados, ou seja, têm adição de sal, açúcar ou conservante.

“A alimentação escolar desempenha um papel fundamental no desenvolvimento nutricional e educacional das crianças, sendo essencial que os alimentos ofertados atendam a padrões de qualidade e saúde”, destaca Luciano Lucena, gestor da pasta que acaba de receber o Selo Ouro do Programa Nacional Compromisso com a Alfabetização.

O restante da merenda das escolar da Semed é feito com 19% de alimento de origem na agricultura familiar, em sua maioria, entre eles frutas e vegetais ou bolos típicos da culinária nordestina, à base de mandioca, macaxeira ou milho.

“Comprar do agricultor é determinação do nosso governo e estamos cumprindo como nunca se fez antes em Penedo, investindo 100% dos recursos do PNAE na agricultura familiar local. Isso assegura renda para as famílias que moram no campo, sem precisar de atravessador, com dinheiro depositado em conta”, afirma o Prefeito Ronaldo Lopes sobre o trabalho que este ano será feito com quatro associações de produtores, sete cooperativas e oito fornecedores individuais, maior quantitativo de fornecedores habilitados por meio de chamada pública.

O incentivo ao trabalho dos produtores rurais na administração do prefeito reeleito com mais de 71% dos votos do povo de Penedo é facilmente comprovado.

Em 2021, ainda iniciando o primeiro mandato, foram utilizados 12% dos recursos do PNAE para a agricultura familiar, reflexo de como esse setor era tratado anteriormente.

O que nunca havia sido feito em favor dos agricultores de Penedo mostra um resultado impressionante já em 2022: 64% da verba para merenda escolar foi direcionada para quem trabalha na zona rural de Penedo.

O ano de 2023 representou a destinação de um milhão de reais aos trabalhadores rurais que se tornaram fornecedores de alimentos para as unidades de ensino da Semed, valor equivalente a 91% dos recursos do PNAE para Penedo.

Em 2024, a gestão Crescendo Com Seu Povo quebra um novo recorde, comprando R$ 1.226.846,24 (um milhão, duzentos e vinte e seis mil, oitocentos e quarenta e seis reais e vinte e quatro centavos) da agricultura familiar de Penedo.

Como a Semed recebeu R$ 1.266.388,00 do PNAE, a diferença mantida na conta bancária específica tem saldo atual de aproximadamente quarenta e nove mil reais (R$ 48.569,51), sobra já destinada para pagamento dos fornecedores da agricultura familiar.

É assim que um governo que tem compromisso com o povo cuida da sua gente, colocando em práticas públicas que geram resultados cada vez mais satisfatórios.

