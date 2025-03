Tetracampeão!!! CRB bate o ASA de virada, no Rei Pelé, e fica com o título estadual: 2×1

Tetracampeão!!! CRB bate o ASA de virada, no Rei Pelé, e fica com o título estadual: 2×1

Pode comemorar, torcedor regatiano! O troféu de campeão alagoano de 2025 é do CRB! Em jogo cheio de emoção, neste sábado (15), CRB e ASA fizeram uma partida dramática, pelo duelo de volta da grande final do Campeonato Alagoano e a vitória foi do time arapiraquense, por 1 a 0. A partida foi disputada às 16 horas, no Estádio Rei Pelé, em Maceió-AL.

O 1º tempo não foi bom, foi muito nervoso e de muitos erros, e ficou no 0 a 0. O ASA fez o gol com Júnior Viçosa, no segundo tempo. O Galo até fez o dele, com Miranda, a assistente anulou, após revisão no VAR foi confiramdo o tento e, logo em seguida, anulado de novo. Mas Anselmo Ramon, nos acréscimos, fez o gol de empate e Meritão fez o segundo do Galo.

Vale lembrar que no primeiro duelo da decisão, realizado em 8 de março, em Arapiraca, as duas equipes empataram por 2 a 2. Assim, com este título, o CRB é tetracampeão estadual e conquistou o seu 35º título do Alagoano. Além disso, vai receber uma premiação de R$ 100 mil.

O CRB volta as atenções para a Copa do Nordeste, pois já terá jogo na próxima terça-feira (18), às 21h30, no mesmo Rei Pelé, contra o Ferroviário, pela 6ª rodada da competição. E o ASA terá pela frente a disputa da Série D do Brasileiro, com início marcado para o mês de abril.

Fonte: Gazetaweb