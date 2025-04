Secretária de Cultura de Penedo é eleita vice-presidente do Fórum Alagoano de Gestores Municipais de Cultura

O resgate do protagonismo de Penedo em todos os níveis avança a passos largos, seja por conquistas inéditas nas áreas da economia criativa, infraestrutura e educação ou pela representatividade de penedenses natos em cargos estratégicos.

Nesta quinta-feira, 24, a cidade histórica tornou-se uma das líderes do Fórum Alagoano de Gestores Municipais da Cultura, instituição cuja vice-presidência é da penedense Teresa Machado.

A Secretária Municipal de Cultura, Lazer e Juventude foi eleita, junto com os demais membros da diretoria, durante o 2º Encontro Nacional de Gestores de Cultura, evento que acontece em João Pessoa-PB.

“Nós criamos esse fórum com o intuito de estreitar as relações entre governos estadual e federal e os gestores municipais dos 102 municípios de Alagoas. A ideia é promover parcerias cada vez mais sólidas para atender as demandas do setor cultural e fortalecer a presença dos municípios alagoanos nas pautas do segmento em todo estado e no Brasil”, informa Teresa Machado.

A presidência do Fórum Alagoano é de Igor Luiz Rodrigues (Pão de Açúcar), com Ruthnea Camelo (Pilar) na Secretaria Geral, Rafael Nascimento (Japaratinga) no cargo de tesoureiro e André Vieira responsável pela comunicação.

A comitiva alagoana no encontro nacional tem ainda a participação de aproximadamente mais 30 municípios que participam da agenda de trabalho focada na atualização das políticas públicas para todos os setores da área cultural.

O evento é uma realização do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura, com co-realização da Secretaria de Estado da Cultura da Paraíba, e patrocínio da Fundação Itaú.

Fonte: Secom PMP