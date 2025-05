ASA domina e vence o Penedense por 1 a 0, mantendo liderança isolada na Série D

Na tarde deste sábado (3), o ASA confirmou sua força dentro de campo e venceu o Penedense por 1 a 0, no Estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. Com mais uma grande atuação, o Alvinegro controlou a partida e criou diversas oportunidades, especialmente com Junior Viçosa, que foi um dos destaques da partida, pois teve chances claras de ampliar o placar do triunfo.

O único gol do jogo saiu ainda no primeiro tempo, aos 34 minutos, após escanteio cobrado por Charles, a bola foi desviada na área e sobrou para o zagueiro Cristian Lucca. Com a perna esquerda, ele finalizou com precisão e balançou as redes, garantindo a vitória arapiraquense.

Apesar da vantagem mínima no placar, o ASA foi superior durante os 90 minutos, sofreu poucos sustos defensivos e poderia ter construído um resultado mais elástico, com a grande produção ofensiva da equipe.

Com a vitória, o ASA segue com 100% de aproveitamento no Grupo A4 com 9 pontos em três jogos, 6 gols de saldo, o que garante a liderança isolada da chave. Já o Penedense, que conheceu sua primeira derrota na competição, permanece com dois pontos e caiu para a sexta colocação, com saldo negativo de um gol.

Na próxima rodada, o ASA encara o Sergipe, no sábado (10), às 17h, na Arena Batistão, em Aracaju. No mesmo dia e horário, o Penedense enfrenta o Lagarto, no Estádio Alfredo Leahy, em Penedo.

Fonte: Gazetaweb