Parceria recupera ponte danificada pelas chuvas na rodovia entre Penedo e Coruripe

O caminho mais curto entre os municípios de Penedo e Coruripe estava inviabilizado pelos danos causados pelas chuvas, percurso novamente liberado para veículos.

O tráfego na rodovia AL 105 voltou a ser possível graças ao trabalho de recuperação das cabeceiras da ponte sobre o rio Perucaba, localizada no povoado Manimbu.

O serviço uniu a Prefeitura de Penedo, o Governo de Alagoas e a Cooperativa Pindorama, importante polo econômico da região situado entre Penedo e Coruripe.

A retomada do tráfego na AL 105 reduz o tempo do deslocamento em cerca de 30 minutos para o trajeto entre o Baixo São Francisco e a capital alagoana, pelo litoral.

Obras na cidade e na zona rural

Os estragos causados pelas chuvas na infraestrutura da cidade e da zona rural de Penedo também estão sendo corrigidos.

Por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSP), o governo Ronaldo Lopes recupera a pavimentação e a rede de drenagem das vias públicas.

No campo, as ações apoiadas pelo governador Paulo Dantas resultaram na retomada do fluxo de veículos entre os dois núcleos da comunidade Cooperativa, passagem feita sobre a ponte do povoado Raposo que estava com as cabeceiras danificadas.

O trabalho de reconstrução de estradas e pontes continua e evolui conforme as condições climáticas permitem, com mais um trecho recuperado, o início da Rodovia Euclides idalino, com ponte de madeira que suporta inclusive veículos de carga e ônibus.

por Fernando Vinícius – Secom PMP