‘007’: confira os atores cotados para ser o novo James Bond

Segundos fontes da Variety, a Amazon MGM já tem uma lista de nomes preferidos para viver James Bond no 007 dirigido por Denis Villeneuve. Confira a lista completa abaixo.

De antemão, é importante notar que a Amazon se recusou a comentar a lista, mas não negou sua veracidade. Entre os nomes estão Tom Holland, Jacob Elordi (Saltburn) e Harris Dickinson (Babygirl) como favoritos.

Anteriormente, nomes como Henry Cavill e Aaron Taylor-Johnson foram especulados, mas provavelmente serão descartados por terem ultrapassado a faixa etária desejada. Outro fato curioso é a presença de Elordi na lista, já que um australiano não interpreta James Bond desde 1969, quando George Lazenby protagonizou 007: A Serviço Secreto de Sua Majestade.

Tudo sobre o futuro de 007

Com mais de 20 filmes lançados desde os anos 1960, 007 é uma das franquias mais longevas do mundo dos cinemas. Desde o princípio, a família Broccoli tem pastoreado o personagem e seus filmes. Primeiro com Cubby Broccoli, fundador da Eon, e depois com seus filhos Michael G. Wilson e Barbara Broccoli, que em 2025 resolveram vender o controle criativo do personagem para a Amazon pelo valor especulado de US$ 1 bilhão.

A Amazon havia comprado o estúdio que é casa de James Bond, MGM, por US$ 8.5 bilhões, e detinha os direitos de distribuição e lançamento dos filmes. A parte criativa, porém, continuava com os Broccolis, que se recusavam a tratar 007 como “conteúdo”, bolando derivados e coisas do tipo. A Amazon tinha outros planos, e depois de anos de tensão (e nenhum progresso na reconstrução da franquia após o fim da era Daniel Craig), a solução foi pagar pelo controle total. A venda foi vista como chocante, já que os Broccolis eram, historicamente, muito apegados ao personagem criado por Ian Fleming.

“Desde sua introdução nos cinemas há mais de 60 anos, James Bond se tornou um dos personagens mais icônicos do entretenimento filmado”, disse Mike Hopkins, chefe do Prime Video e da Amazon MGM Studios. “Nós somos gratos ao saudoso Albert R. Broccoli e a Harry Saltzman por trazer James Bond aos cinemas de todo o mundo, e a Michael G. Wilson e Barbara Broccoli por sua inabalável dedicação em seus papeis de continuar o legado de uma franquia tão adorada por legiões pelo mundo. Nós estamos honrados em continuar esse legado de ouro, e estamos ansiosos para adentrar a nova fase do lendário 007 para novos públicos pelo mundo”, continuou o executivo.

