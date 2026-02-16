Carlinhos Maia é recebido com vaias no Recife e reage com palavrão

Convidado de um dos trios do Galo da Madrugada, Carlinhos Maia subiu ao caminhão e falou com o público durante o desfile

16 de fevereiro de 2026
0 72
Carlinhos Maia é recebido com vaias em Recife e reage com palavrão. Reprodução

Carlinhos Maia desembarcou no Carnaval do Recife neste sábado (14/2) e teve um início de folia longe do esperado. Convidado de um dos 30 trios que animavam o Galo da Madrugada, ele subiu ao trio, pegou o microfone e tentou falar com o público. A resposta veio rápida: parte da multidão reagiu com vaias.

 

 

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que Carlinhos Maia é interrompido pelo coro nada amistoso. Sem perder tempo, o influenciador respondeu no mesmo tom e disparou, com ironia.

 

 

“Vaia é o aplauso de gente boa, obrigado! Troço chato do caralho, porra”, rebateu Carlinhos.

 

 

E a reação nas redes sociais veio no mesmo ritmo do trio. Entre fãs e críticos, o nome de Carlinhos Maia virou assunto. Teve quem puxasse a memória recente e ironizasse: “Não foi ele que disse que não ligava para cancelamento?”. Outros foram mais diretos e resumiram: “Por mim pode continuar cancelado.”

 

 

Em meio às críticas, também apareceram seguidores dispostos a defender o influenciador e a questionar o tom da reação. Enquanto uns cravavam que “ele ainda insiste em achar que é famoso e querido”, outros rebatiam apontando exagero na reação do público: “Exagero desse povo, estão passando do ponto.”

 

 

Apesar da recepção, o Carnaval segue firme na agenda do influenciador. Depois do Recife, Carlinhos Maia ainda passa por Salvador e já confirmou presença no Rio de Janeiro no sábado (22/2), dia do desfile das campeãs na Marquês de Sapucaí.

 

 

 

Fonte: Gazetaweb

 

16 de fevereiro de 2026
0 72

Artigos relacionados

Influenciador Kel Ferreti é preso após se apresentar à polícia em Maceió

21 de dezembro de 2025

MP pede R$ 2 milhões a Claudia Leitte por troca de letra sobre Iemanjá

19 de dezembro de 2025

Influenciadora desabafa após agressão de Babal Guimarães: ‘Situações assim deixam marcas’

6 de dezembro de 2025

“Wicked: Parte 2” e nova cinebiografia de Sílvio Santos são as estreias da semana

23 de novembro de 2025

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo