Carlinhos Maia é recebido com vaias no Recife e reage com palavrão Convidado de um dos trios do Galo da Madrugada, Carlinhos Maia subiu ao caminhão e falou com o público durante o desfile

Carlinhos Maia desembarcou no Carnaval do Recife neste sábado (14/2) e teve um início de folia longe do esperado. Convidado de um dos 30 trios que animavam o Galo da Madrugada, ele subiu ao trio, pegou o microfone e tentou falar com o público. A resposta veio rápida: parte da multidão reagiu com vaias.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que Carlinhos Maia é interrompido pelo coro nada amistoso. Sem perder tempo, o influenciador respondeu no mesmo tom e disparou, com ironia.

“Vaia é o aplauso de gente boa, obrigado! Troço chato do caralho, porra”, rebateu Carlinhos.

E a reação nas redes sociais veio no mesmo ritmo do trio. Entre fãs e críticos, o nome de Carlinhos Maia virou assunto. Teve quem puxasse a memória recente e ironizasse: “Não foi ele que disse que não ligava para cancelamento?”. Outros foram mais diretos e resumiram: “Por mim pode continuar cancelado.”

Em meio às críticas, também apareceram seguidores dispostos a defender o influenciador e a questionar o tom da reação. Enquanto uns cravavam que “ele ainda insiste em achar que é famoso e querido”, outros rebatiam apontando exagero na reação do público: “Exagero desse povo, estão passando do ponto.”

Apesar da recepção, o Carnaval segue firme na agenda do influenciador. Depois do Recife, Carlinhos Maia ainda passa por Salvador e já confirmou presença no Rio de Janeiro no sábado (22/2), dia do desfile das campeãs na Marquês de Sapucaí.

Fonte: Gazetaweb