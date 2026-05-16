Fotografia esportiva incentiva prática de atividades físicas em Penedo

16 de maio de 2026
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A fotografia esportiva tem se consolidado como uma importante ferramenta de incentivo à prática de atividades físicas em Penedo e região. Ao registrar momentos de superação e conquista, profissionais da área ajudam a valorizar atletas e estimular novos praticantes.

 

Um dos destaques é o fotógrafo Deylson Cabral de Araújo, responsável pela equipe ClicksDD. Em 2026, ele passou a integrar a Foco Radical, empresa reconhecida nacionalmente pela cobertura de eventos esportivos.

 

Segundo Deylson, no início o trabalho causava estranheza entre os participantes, mas hoje já é reconhecido pela população. Além de atuar em eventos dentro e fora do estado, ele também capacitou novos profissionais para ampliar a cobertura esportiva na região.

 

Com a divulgação das imagens nas redes sociais, o trabalho fortalece a cultura esportiva local e incentiva hábitos mais saudáveis na comunidade.

 

https://www.instagram.com/clicksdd?igsh=MXFzcjR6emVlcmhtdw==

 

 

Por Redação

 

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