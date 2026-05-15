Prefeitura de Penedo inicia preparativos para novo concurso público

15 de maio de 2026
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O prefeito Ronaldo Lopes acaba de divulgar o início dos procedimentos para a realização de novo concurso público para preenchimento de vagas no funcionalismo público municipal.

 

A iniciativa informada por meio de suas redes sociais na manhã desta sexta-feira, 15, já está formalizada no Decreto Municipal n.º 1.035/2026, ato administrativo que constitui grupo de trabalho responsável por verificar a necessidade de pessoal em setores da gestão.

 

Em seu pronunciamento, Ronaldo Lopes destacou que o edital do novo concurso público será lançado ainda este ano, gerando oportunidades para quem deseja ingressar no serviço público municipal.

 

“Já fizemos um no início do nosso mandato e agora estamos constituindo essa comissão para lançar o edital até o final do ano, para que nós possamos abrir essa oportunidade para vocês que querem trabalhar no serviço público do município”, afirmou o gestor penedense.

 

Compete ao grupo de trabalho realizar o levantamento detalhado de cargos e vagas, definir perfis profissionais e elaborar o cronograma de execução das provas. Além disso, será realizado um estudo de impacto orçamentário para garantir a conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal.

 

DECRETO-MUNICIPAL-1.035-2026

 

 

Fonte: Secom PMP

 

15 de maio de 2026
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