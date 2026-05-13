Aeroporto de Penedo-AL está concluído e aguarda liberação federal para iniciar operações de voos

Aeroporto de Penedo-AL está concluído e aguarda liberação federal para iniciar operações de voos

O governador de Alagoas, Paulo Dantas, afirmou, nesta segunda-feira (11), que as obras do Aeroporto de Penedo já estão finalizadas. O equipamento agora aguarda a autorização do Ministério de Portos e Aeroportos para o início oficial das atividades e operações de voos na região.

O anúncio foi feito durante agenda no município de Porto Real do Colégio, em que o governador autorizou o início das obras do Caminhos do Imperador.

“O Aeroporto de Penedo já está pronto. Já estamos pedindo autorização ao Governo Federal e aos órgãos competentes para termos, o quanto antes, os primeiros voos. O desenvolvimento vem por meio desse trabalho que promove uma logística eficiente, incentivando os setores industrial e produtivo a investirem cada vez mais em Alagoas”, destacou o governador.

A obra faz parte do projeto de requalificação e ampliação do Aeroporto Freitas Melro e recebeu um investimento total de R$ 32 milhões.

As intervenções incluíram o alargamento da pista para 30 metros de largura e 1,5 km de extensão, além da implantação de 700 metros de pista de acesso, recapeamento da pista existente, construção do terminal de passageiros e melhorias nos acessos viários.

A entrada em operação do aeroporto deve transformar a dinâmica econômica da região do Baixo São Francisco.

Além de potencializar o turismo histórico e ecológico, a nova logística facilitará a chegada de investimentos e o escoamento da produção de pequenos negócios que dependem de agilidade no transporte, consolidando Penedo como um centro regional de desenvolvimento socioeconômico.