Aeroporto de Penedo-AL está concluído e aguarda liberação federal para iniciar operações de voos

13 de maio de 2026
0 95
Imagem ilustrativa

O governador de Alagoas, Paulo Dantas, afirmou, nesta segunda-feira (11), que as obras do Aeroporto de Penedo já estão finalizadas. O equipamento agora aguarda a autorização do Ministério de Portos e Aeroportos para o início oficial das atividades e operações de voos na região.

 

O anúncio foi feito durante agenda no município de Porto Real do Colégio, em que o governador autorizou o início das obras do Caminhos do Imperador.

 

O Aeroporto de Penedo já está pronto. Já estamos pedindo autorização ao Governo Federal e aos órgãos competentes para termos, o quanto antes, os primeiros voos. O desenvolvimento vem por meio desse trabalho que promove uma logística eficiente, incentivando os setores industrial e produtivo a investirem cada vez mais em Alagoas”, destacou o governador.

 

A obra faz parte do projeto de requalificação e ampliação do Aeroporto Freitas Melro e recebeu um investimento total de R$ 32 milhões.

 

As intervenções incluíram o alargamento da pista para 30 metros de largura e 1,5 km de extensão, além da implantação de 700 metros de pista de acesso, recapeamento da pista existente, construção do terminal de passageiros e melhorias nos acessos viários.

 

A entrada em operação do aeroporto deve transformar a dinâmica econômica da região do Baixo São Francisco.

 

Além de potencializar o turismo histórico e ecológico, a nova logística facilitará a chegada de investimentos e o escoamento da produção de pequenos negócios que dependem de agilidade no transporte, consolidando Penedo como um centro regional de desenvolvimento socioeconômico.

 

Fonte:  Juliano Gianotto/Aeroin

 

13 de maio de 2026
0 95

Artigos relacionados

Bordado feito à mão em Penedo é ensinado no Salão do Artesanato de São Paulo

13 de maio de 2026

Adolescente é apreendido por vandalismo e apologia ao nazismo em escola de Penedo

13 de maio de 2026

Programa Moradia Legal vai entregar títulos de propriedade aos moradores da Vila Matias

12 de maio de 2026

Homem é preso em flagrante por armazenar imagens de abuso sexual infantil em Maceió

12 de maio de 2026

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo
OparaNews
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.