Bordado feito à mão em Penedo é ensinado no Salão do Artesanato de São Paulo

13 de maio de 2026
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Kamylla Feitosa (Arquivo SEMCLEJ) e instagram Fulõ.A

A Mestre Artesã Ana Cristina Ferreira Santos, fundadora da Fulô.A, vai ensinar a técnica de bordado ponto livre durante a 22ª edição do Salão do Artesanato em São Paulo.

 

O trabalho que ela desenvolve no povoado Murici, zona rural de Penedo, será apresentado na oficina que acontece na tarde desta quarta-feira, 13, na Galeria Metrópole.

 

Microempreendedora individual desde 2010, Ana Cristina lidera um trabalho coletivo entre mulheres da comunidade onde viveu a infância e adolescência, atividade compartilhada no local que também é fonte de inspiração das coleções inseridas em looks e adereços de moda.

Foto: Kamylla Feitosa (Arquivo SEMCLEJ) e instagram Fulõ.A

 

Somente em 2026, o bordado da Fulô.A esteve na passarela do Desfile Fios e Tecidos, uma iniciativa do governo estadual que colocou o artesanato alagoano em destaque no Palácio Floriano Peixoto no final do mês de março.

 

Em abril, Ana Cristina voltou a Belo Horizonte, participando novamente do Minas Trend – o maior Salão de Moda da América Latina -, com mais nove representantes do estado reunidos no estande Coletivo Alagoas.

 

O trabalho da Mestre Artesã Ana Cristina volta a ser destaque em evento de grande porte e projeção internacional, desta vez no Salão do Artesanato, uma iniciativa do Programa Alagoas Feita à Mão que valoriza e impulsiona o artesanato alagoano.

 

 

Por Secom PMP

 

13 de maio de 2026
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