Após interesse do Sport, Alex Bruno despista sobre futuro e foca no ASA

11 de maio de 2026
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Auditore Fotografias

O ASA reencontrou o caminho das vitórias e também fez as pazes com o seu torcedor na noite desse domingo (10). Na abertura do returno da Série D do Campeonato Brasileiro, o Fantasma venceu o Atlético de Alagoinhas por 3 a 0, no Estádio Coaracy da Mata Fonseca, com gols de Alex Bruno, Allef e Yohan.

 

Mas, mais uma vez, o grande destaque alvinegro foi Alex Bruno. Vivendo uma boa fase, o atacante marcou pela 20ª vez em 25 jogos na temporada e assumiu a artilharia do futebol brasileiro em 2026.

 

O bom momento vem despertando interesse de outros clubes. Nos últimos dias, surgiram especulações envolvendo o Sport Club do Recife, além de sondagens atribuídas ao Ceará SC, EC Vitória e até a Chapecoense.

 

Questionado pelo repórter Igor Albuquerque sobre o assédio do mercado, Alex Bruno tratou de esfriar qualquer possibilidade de distração e reforçou o compromisso com o clube arapiraquense.

 

“Eu blindo muito minha cabeça sobre isso. Eu gosto de focar onde eu tô. Eu sei que posso continuar dando o máximo aqui no ASA. Minha temporada tá sendo boa, fico feliz, mas bem focado aqui no ASA, que é o clube que me abraçou, o clube que tem meus direitos. O que eu posso fazer de melhor pro ASA é dar o meu melhor em campo”, afirmou o atacante.

 

Internamente, o ASA também demonstra tranquilidade quanto à permanência do camisa 9. Após o interesse do Sport ganhar repercussão, o presidente Rogério Siqueira deixou claro que só abre negociação a partir de 1 milhão de dólares, cerca de R$ 4,9 milhões na cotação atual, sendo que sua multa rescisória é superior ao valor das negociações iniciais.

 

O investimento no atacante mostra o tamanho da aposta feita pelo clube alvinegro. A compra de Alex Bruno foi anunciado pelo ASA no dia 21 de março deste ano, após ser adquirido junto ao Plaza Colonia por 100 mil dólares, aproximadamente R$ 491 mil. O vínculo do jogador com o Fantasma vai até dezembro de 2029.

 

O ASA volta à campo no próximo sábado (16), em jogo válido pela sétima rodada da Série D, contra a equipe da Juazeirense, no Estádio Coaracy da Mata Fonseca, às 17h.

 

 

 

por Ecstien Filho e Kayky Ronald/Gazetaweb

11 de maio de 2026
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