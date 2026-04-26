Após duelo em Juazeiro, ASA inicia maratona na Bahia entre Nordestão e Série D

Depois da derrota por 1 a 0 para a Juazeirense, nesse domingo (26), pela quarta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, o ASA optou por manter a delegação na Bahia. O clube alvinegro permanecerá por mais 6 dias no Estado, onde terá dois confrontos pela Série D e Copa do Nordeste.

No primeiro desafio da maratona, o time de Arapiraca acabou superado no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro. Bravo marcou o único gol da partida aos 24 minutos do segundo tempo, freando o embalo alvinegro na competição nacional.

Agora, o foco muda rapidamente para o último jogo da fase de grupos do Nordestão. Na próxima quarta-feira (29), às 21h30, o ASA reencontra a Juazeirense, desta vez pela quinta rodada da Copa do Nordeste, no Estádio Carneirão, em Alagoinhas. A mudança de local ocorreu por problemas nos refletores do Adauto Moraes.

Descanso, treino e concentração

Após o desgaste da partida em Juazeiro, a comissão técnica programou descanso nesta segunda-feira (27). Já nesta terça (28), o elenco volta aos trabalhos com treino marcado para as 15h, no Estádio Municipal Luiz Viana Filho, em Pojuca, cidade localizada a 42 quilômetros de Alagoinhas.

Na quarta (29), o dia será de concentração até a bola rolar às 21h30, em jogo válido pela quinta rodada da Copa do Nordeste.

Giro baiano termina em maio

A sequência longe de casa será encerrada no próximo dia 3, quando o ASA enfrenta o Atlético de Alagoinhas, novamente pela Série D. O confronto fecha o primeiro turno da competição nacional.

Por Ecstien Filho e Kayky Ronald / Gazetaweb