Após duelo em Juazeiro, ASA inicia maratona na Bahia entre Nordestão e Série D

26 de abril de 2026
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Após duelo em Juazeiro, ASA inicia maratona na Bahia entre Nordestão e Série D. — Foto: João Victor/ASA

Depois da derrota por 1 a 0 para a Juazeirense, nesse domingo (26), pela quarta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, o ASA optou por manter a delegação na Bahia. O clube alvinegro permanecerá por mais 6 dias no Estado, onde terá dois confrontos pela Série D e Copa do Nordeste.

 

No primeiro desafio da maratona, o time de Arapiraca acabou superado no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro. Bravo marcou o único gol da partida aos 24 minutos do segundo tempo, freando o embalo alvinegro na competição nacional.

 

Agora, o foco muda rapidamente para o último jogo da fase de grupos do Nordestão. Na próxima quarta-feira (29), às 21h30, o ASA reencontra a Juazeirense, desta vez pela quinta rodada da Copa do Nordeste, no Estádio Carneirão, em Alagoinhas. A mudança de local ocorreu por problemas nos refletores do Adauto Moraes.

 

Descanso, treino e concentração

 

Após o desgaste da partida em Juazeiro, a comissão técnica programou descanso nesta segunda-feira (27). Já nesta terça (28), o elenco volta aos trabalhos com treino marcado para as 15h, no Estádio Municipal Luiz Viana Filho, em Pojuca, cidade localizada a 42 quilômetros de Alagoinhas.

 

Na quarta (29), o dia será de concentração até a bola rolar às 21h30, em jogo válido pela quinta rodada da Copa do Nordeste.

 

Giro baiano termina em maio

 

A sequência longe de casa será encerrada no próximo dia 3, quando o ASA enfrenta o Atlético de Alagoinhas, novamente pela Série D. O confronto fecha o primeiro turno da competição nacional.

 

 

 

Por Ecstien Filho e Kayky Ronald / Gazetaweb

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